威剛賣中和商辦 七年賺1.2億

根據實價登錄資訊，中和商辦「世紀廣場AOC」頂樓戶去年12月以總價3.75億元成交，對比該戶於2017年3月的入手總價2億4,870萬元，原屋主持有約七年半轉手，交易獲利1億2,630萬元，增幅高達50.8%。

據悉，該交易案為威剛科技（3260）賣給至鴻科技，雙方先前已在證交所重大訊息公告，交易商辦總坪數約934.7坪。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，疫後北市廠辦空間炙手可熱，不少企業主為滿足自用需求，將購置眼光移往其他縣市，使新北各園區成交行情漲勢驚人。

賴志昶分析，中和區的遠東世紀廣場周邊位置特殊，經由快速道路能接上國道迅速往返南北，向北也與北市僅一橋之隔，交通地利便捷，且為早期開發產業園區，區域機能成熟，亦已形成產業聚落，過去該戶又是知名科技大廠持有，名氣加持之下，又為大坪數、頂樓戶特殊物件，適逢大台北地區廠辦物件供給較顯失衡，致使該戶價格漲勢更勝以往。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政府近年打房政策定調在打住不打商，在AI趨勢下台灣商用市場隨著市場需求上升，未來在租金與售價上仍有看漲空間，因此加大企業投資意願。

徐佳馨指出，企業主願將金流移往不動產，亦是看不動產市場具抗跌、抗通膨等優勢，不管是一般房市或商業空間，除位置外，應重視使用分區與相關用途。