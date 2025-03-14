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防制盜版機上盒 產官一起來

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
「數位影音服務未來發展與現有挑戰」研討會，針對「數位侵權數位解決－防制盜版機上盒」舉行主題演講與座談，由世新大學廣電電影學系教授何吉森（左二）主持，產官學界與談。記者陳正興／攝影
「數位影音服務未來發展與現有挑戰」研討會，針對「數位侵權數位解決－防制盜版機上盒」舉行主題演講與座談，由世新大學廣電電影學系教授何吉森（左二）主持，產官學界與談。記者陳正興／攝影

台灣消費者訂閱付費OTT TV服務意願提高，但透過盜版機上盒或網站播放盜版內容仍持續存在。司法界與學界人士建議，除了著作權法應修正、加重智財權侵權賠償、呼籲消費者重視智財權外，政府跨部會合作強化即時防堵違法內容，例如屏蔽網站，讓消費者看不到違法內容、降低收看的意願。

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）昨（13）日舉辦「數位影音服務未來發展與現有挑戰」研討會，針對「數位侵權數位解決－防制盜版機上盒」舉行主題演講與座談。學者指出，OTT TV服務日漸普及，但內容侵權的問仍日漸嚴重。世新大學廣電系教授何吉森指出，現在台灣涉及盜版的違法機上盒有200多萬個，產官學應合作打擊數位盜版侵權。

臺灣科技大學資訊管理系教授查士朝指出，購買盜版機上盒後下載侵權影音程式，只能在該特定侵權機上盒收視，屬侵權工具，建議政府及執法單位多管齊下，包括禁止進口及銷售、對盜版影音攔阻或下架、對行為人處罰、對違法設備下架，並從行政及立法面加強，要求ISP業者採取主動機制。

嘉義地檢署檢察官陳昱奉坦言，法律效果有限，要從抓被告到迅速防止損害，即時阻斷或屏蔽才是上策。在英國、歐盟國家、澳洲等地實施網路屏蔽策略，2021年德國採用CUII模式，將ISP業者、著作權人和職業團體聯合成立線上著作權爭議處理機構，遇到違規播放，各方討論後可以即時斷網，有問題也能申請即時行政救濟。他建議電信、網路機關應發揮監理功能，個別領域主管機關應更積極介入。

刑事警察局詐欺犯罪防制中心165秘書莊明雄指出，採用DNS RPZ模式阻擋詐騙網域可作為參考，非法機上盒問題涉及多部會業務管理，各部會要作法一致，透過行政、技術與刑事偵防多管齊下，防堵不法供應鏈。

元智大學資訊傳播系助理教授葉志良表示，播放侵權內容的境外網站幾乎不可能根除，法院發出命令，要ISP業者配合成效不高，盜版業者更在技術、內容與金流創造多個斷點。他指出，政府長期執法的同時，要採行各種可能的手段對抗，例如屏蔽網站讓用戶看不到，減低收看誘因。

智財權 機上盒 消費

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