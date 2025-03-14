元太奪下Google關鍵大單 扮演串聯人機介面要角

Google端出超強AI機器人模型，讓機器人不只會摺紙、還會灌籃，並將先導入Google轉投資美國機器人開發商Apptronik公司的人形機器人，業界高度看好相關產品後市，台廠當中，元太（8069）率先打入Apptronik供應鏈，提供其電子紙用於Apptronik人形機器人臉部及上半身，與人類進行溝通，扮演串聯人機介面溝通要角。

法人看好，元太近年強攻電子標籤等利基應用，站在節能ESG的大趨勢上前進，如今又新增機器人新應用，在Google超強機器人領頭下，元太也將跟著大啖機器人商機，後市更值得期待。

根據Apptronik介紹，該公司人形機器人採用元太的電子紙，用於人形機器人的臉部及上半身，透過電子紙來顯示訊息，與人類進行溝通；同時，也能顯示機器人的身分訊息，例如自定義名稱和機器人的當前任務或電池電量等，扮演串聯人機介面溝通要角。

業界人士分析，電子紙具備更護眼，而且更省電的特性，非常適合用於機器人，隨著元太打入Google相關人形機器人供應鏈，也為元太打響從消費性電子轉戰當紅的機器人應用的第一砲，更是電子紙應用再突破增添亮點。

元太董事長李政昊強調，元太長期投入電子紙的創新研發，電子紙不換畫面不耗電，該公司期望能用低碳電子紙顯示器，取代所有表面來改變世界，讓世界因有了電子紙而更加智慧、環保和美好。他說，電子紙只在換畫面時用電的低耗電特性，元太發展出P·ESG的特有架構，元太的產品讓所有表面數位顯示又低碳節能，成為氣候變遷的下最好的顯示解決方案。

元太近年電子紙創新應用不斷，業界按讚。2024年9月，元太透過與比利時奢華皮具品牌Delvaux展開合作，於巴黎時裝周推出限量手袋系列；以及與廚房衛浴與馬桶品牌科勒（Kohler），推出包覆電子紙的概念款智慧馬桶。去年10月，元太再與財團法人紡織產業綜合研究所共同發表可變色電子紙應用創新服飾「衣墨（e-MooDress）」。