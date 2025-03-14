Google新加速器問世 帶旺台鏈

Google強攻AI人形機器人之餘，昨（13）日也推出新一代輕量級開放模型Gemma 3，將採用與Gemini 2.0模型相同的研究和技術構建，但以單一GPU或TPU即可運行，號稱是「地表最強單一加速器模型」，在效能上超越Llama-405B、DeepSeek-V3和o3-mini等競爭對手。

法人看好，隨著Google強推「全球最佳單一加速器模型」，將吸引更多開發者採用，對雲端伺服器的需求也將跟著水漲船高，帶旺主力代工廠廣達營運動能。

Gemma 3強化文字與視覺推理能力，可分析圖像、文字與短影片，並支援128k上下文視窗，經過預訓練後，可支援超過140種語言。

Google強調，Gemma 3在LMArena基準測試中，超越Facebook的Llama、DeepSeek及OpenAI等競爭對手，且在輝達的GPU和專用AI硬體上，具優化功能。