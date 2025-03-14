晶圓一哥救援英特爾？牽動全局 影響台積先進製程投資及全球布局

英特爾延聘前董事陳立武出任執行長，外界認為可能是為加速拍板將英特爾旗下晶圓代工業務（IFS）引進台積電（2330）等大咖合資設立的新公司勢力，一旦英特爾晶圓廠交給台積電運營，其龐大的產能加入後，勢必牽動台積電後續先進製程投資，包括台灣以及全球布局都得重新盤點，堪稱「牽一髮動全身」。

英特爾目前在美國亞利桑那州、新墨西哥州、奧勒岡州及俄亥俄州等地都有晶圓廠，惟公司並未透露確切的產能數字。業界分析，川普政府大力推動「美國製造」，即便在美國生產成本遠高於台灣，蘋果、輝達、超微、博通、高通等美系晶片大廠仍必須響應政策，台積電美國廠當然是優選，但若另有英特爾晶圓廠的選項，相關訂單勢必也會流向英特爾，對台積電造成排擠效應。

台積電日前宣布加碼投資美國千億美元，後續還要再蓋三座先進製程12吋晶圓廠，並首度在美國設立研發中心與兩座先進封裝廠。加計該公司先前已規畫在亞利桑那州投資650億美元，興建三座先進製程12吋廠，其中第一座廠已量產，等於其在美總投資金額將達1,650億美元。

台積電董事長魏哲家日前強調，擴大赴美投資是因應客戶需求，美國新廠今、明年生產線都已滿，後年要興建的生產線也已被客人預訂，即便加大美國投資力道，台積電今年仍會在台灣蓋11個生產線。

業界分析，一旦台積電真如外傳找輝達、超微、博通、高通等美企一起合資新設公司，並介入英特爾晶圓廠運作，隨著輝達等美系客戶已有「美國製造」的KPI必須達成的壓力，又新增英特爾晶圓廠主要投資人身分，肯定希望英特爾晶圓廠趕緊上軌道，不要成為拖累財報的包袱，一定會增加對英特爾投片量。

即便有市場聲音認為，若後續台積電真的接手營運英特爾晶圓廠，或許也是另一種增加可利用美國產能的方式。

惟放眼望去，台積電既有先進製程大客戶除了聯發科是非美系大廠之外，其他客戶幾乎清一色都是美商，而且又有四家一同加入協助英特爾晶圓製造，磁吸效應下，可預料台積電美國廠生意會比預期更旺，但英特爾產能也吃掉不少訂單，台灣新廠投資與其他非美布局的產能要由誰來填，可能需要再好好盤算一下。

業界提醒，台積電也不全然會吃悶虧，尤其英特爾的產能布局是否能符合台積電在當地供應需求，仍有待觀察。