中華電信打造網路API多元服務 投入打詐等應用

近年全球電信產業吹起一波開放網路API（Network API）熱潮，被視為是改變電信業者價值鏈中的角色關鍵，中華電信（2412）董事長簡志誠指出，中華電信投入開放網路API，獲得GSMA肯定，同時自主研發各種應用，並與台灣企銀等合作，未來將推動更多元應用。

日前資策會MIC公布對於MWC2025觀察重點，更認為Network API重新定義電信格局。

資策會MIC表示，領導電信商關注以Network API改變電信業在價值鏈中的角色，並朝向科技公司轉型，期盼創造新營收等兩大議題，2024年以來，已有不少電信商與合作夥伴推出的應用程式都是由Network API支援，包含智慧視訊監控、設備綁定的無縫認證、簡化企業的數位身分管理的入職無摩擦身分驗證，到智慧城市基礎設施管理、即時緊急應變協調等。

資策會MIC指出，Network API為開發人員提供了對營運商網路的通用存取，彌平電信基礎設施與應用程式開發之間的差距。如今Network API已成為實現無縫、安全數位服務的關鍵，並將重新定義全球電信格局。

簡志誠表示，GSMA Open Gateway計劃推動開放網路API，預估到2030年將促進企業營收成長七成，中華電信積極投入開放網路API，也獲得GSMA肯定。

簡志誠指出，已經自主研發「SIM卡換發」，與「終端設備狀態」API，並通過認證GSMA，也與台灣企銀合作，成功以「SIM卡換發資訊」輔助阻詐的實測驗證。

中華電信強調，開放網路API可望應用在防打詐及更多加值應用，中華電信將持續標準化，並實現更多應用與功能，例如許多海外盜刷案件，金融業者無法判別用戶是否在國內還是國外，透過開放網路API可判別，並藉此阻斷盜刷風險。