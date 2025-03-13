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神盾旗下乾瞻科技 宣布加入英特爾晶圓代工加速IP聯盟

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

神盾（6462）集團旗下矽智財(IP)廠商乾瞻科技於13日宣布，加入英特爾晶圓代工加速IP聯盟。

乾瞻認為，此項合作可將其先進IP產品導入英特爾的晶圓代工生態系統，助益雙方客戶利用英特爾代工廠的先進技術，設計其半導體產品。

乾瞻表示，該公司提供多種高速介面IP，包括UCIe、ONFI、LPDDR5X、DDR4/5、MIPI D-PHY、MIPI C-PHY及MIPI A-PHY等，這些IP將為晶圓代工加速器IP 聯盟計畫的可能內容，同時整合於英特爾的先進製程中。這些IP對於先進半導體中的高速數據傳輸、記憶體介面和高效通訊至關重要，可為客戶提供針對英特爾製程技術優化、穩定且具可擴展性的解決方案。

乾瞻執行長王心石表示，與英特爾合作，代表該公司於半導體產業邁入重要的里程碑。透過加入英特爾晶圓代工加速IP聯盟，希望為全球客戶提供符合下一代半導體應用需求的先進IP解決方案，同時涵蓋人工智慧、機器學習到高效能運算、汽車電子等多個領域。

半導體 晶圓代工 英特爾

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