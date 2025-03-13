緯創押寶「綠色永續」！轉投資成立緯詠智能 導入AI湧單

綠色轉型需求暴增，台鏈AI伺服器代工廠緯創（3231）為協助供應鏈夥伴完成綠色轉型目標，以轉投資的形式新成立子公司緯詠智能（WiSING），並透過AI技術的導入，開發出「人才健康永續」、「供應鏈綠色轉型」2大解決方案，憑藉AI與大數據，助供應鏈夥伴完成減碳升級的當前目標。而緯詠智能營運長廖秋婷13日也攜手資深處長李仲平召開「供應鏈綠色轉型」研討會。

李仲平表示，緯詠智能為緯創轉投資成立的子公司，也算是目前整個集團中較新成立的新創團隊，不過我們其實已經在緯創內部耕耘多年，也與供應鏈伙伴建立了深厚的合作關係，而隨著企業減碳正式邁入範疇三的階段，董事長及副董事長也希望團隊朝「永續供應鏈」這項願景帶來更多的貢獻，我們也因此設定多項的「永續韌性新願景」，並鎖定這個長遠的發展方向，積極將AI技術導入實戰，憑藉強大的AIoT技術，協助企業客戶優化自身的能源使用。

據悉，緯詠智能是緯創於2024年10月最新成立的軟體公司，總部設立於內科創新育成基地內，也是一間致力「提供創新ESG智能解決方案」、「助力供應鏈綠色轉型」、「建構永續韌性新願景」的軟體公司，李仲平表示，隨著AI時代的到來，緯詠也持續運用領先的AI 技術，提供各種創新的智能ESG 解決方案，以及包括「健身小精靈（Workute）」、「一站式減碳解決方案（TrendEngine）」等產品服務，協助企業實現永續轉型，全面提升競爭力與社會價值。

事實上，緯創集團近年為了達到即時且精確的供應鏈管理需求，除了將數位轉型納為不可或缺的一環，更也全面引進AIOT技術如智慧電表來優化能源管理，並運用人工智慧進行數據分析和預測，以精確評估減碳的潛力和可行性。同時建立一套數位化的管理系統和知識共享平台，為供應鏈管理人員提供一個資料收集、分析、透明分享和反饋的管道。展望未來，緯創將持續加速實現減碳，並攜手全球價值鏈一起將「減碳力化為競爭力」。

對此，緯詠智能團隊所打造的TrendEngine數位化供應鏈ESG評核系統，主要是採用「一站式」的管理流程，並在系統內導入AI技術，為客戶打造專業的智能顧問，藉此幫助企業大廠以更快的速度掌握自身上下游供應鏈的數據，並時刻確保該數據資料透明，以利於後續供應鏈執行綠色轉型。