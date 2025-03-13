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CIP 3-1期渢妙風場與遠傳電信簽署 CPPA 購電協議

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金(CI V)所投資開發之渢妙一期風場13日宣布，與遠傳電信（4904）簽署企業購電協議（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA），攜手推動台灣再生能源發展與永續轉型。

CIP亞太市場負責人暨渢妙風場董事長 Thomas Wibe Poulsen 表示，遠傳電信選擇與渢妙一期合作，不僅展現遠傳電信對減碳與永續發展的承諾，也體現了其對 CIP工程與財務規劃能力的高度信任。隨著渢妙一期風場融資到位在即，即將於今年正式展開風場施工，成為第三階段區塊開發首座融資到位進入建設階段的案場，堅定地推動台灣能源轉型進程，並助力如遠傳電信這般標竿企業持續為台灣永續發展貢獻力量。

遠傳總經理井琪表示，氣候變遷議題刻不容緩，遠傳很榮幸與CIP旗下渢妙一期風場攜手合作，透過簽訂長期企業綠電契約，進一步深化遠傳在再生能源領域的多元布局。這項合作不僅確保了穩定且高效的綠電供應，也為遠傳邁向淨零排放的目標，提供了良好基礎。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量，預定於2027年底完工，以穩定綠電供給為最重要任務。

再生能源 綠電 遠傳電信

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