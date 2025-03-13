工會控訴印尼廠工安 和碩：未違法、將找第三方稽查

台灣跨國企業監察網絡13日召開記者會，控訴和碩（4938）位於印尼巴淡島的工廠，讓勞工長期面臨化學物質暴露問題，且廠房建物安全堪慮，呼籲和碩與工會展開協商，討論改善方案。對此，和碩今日晚上公告澄清，強調截至目前並未收到當地政府機關任何正式來函有關勞工違規之事項，此外，為進一步強化資訊透明度與正確性，公司已主動申請第三方稽核機構對廠內進行稽查。

針對和碩印尼廠勞工議題，和碩表示，和碩集團高度重視員工權益與職業安全，提供必要的員工培訓及安全設施，並設有多元化的員工溝通管道與申訴機制。我們嚴格依循和碩集團之企業社會責任政策相關準則及各地勞動相關法規，致力於保障員工安全與權利。

和碩指出，針對日前外部單位對本公司印尼巴淡廠發佈勞工權益相關問題之報告，我方截至目前並未收到當地政府機關任何正式來函有關勞工違規之事項，此外，為進一步強化資訊透明度與正確性，本公司已主動申請第三方稽核機構對廠內進行稽查，以期釐清外部單位報告中不實指稱。

此事緣起於台灣跨國企業監察網絡今日召開記者會，內容控訴和碩位於印尼巴淡島的工廠，多達7200名員工，是工業區內雇用人數最多的電子廠，卻讓勞工長期面臨化學物質暴露問題，且廠房建物安全堪慮，過去八個月屢發生工安意外，呼籲和碩立即就印尼廠勞動權益問題，與工會展開協商，討論改善方案。