亞馬遜Kuiper計畫最快可望2026年下半年登台。中華電信（2412）董事長簡志誠昨（13）日表示，MWC2025期間與國際衛星營運商洽談合作，亞馬遜Kuiper計畫明年6月涵蓋全台，中華電信積極洽談獨家引進；展望6G進度，今年開始5G SA（獨立組網）建設，並發展開放網路API多元應用。

簡志誠日前率中華電信經營團隊赴MWC現場，展現中華電信技術能量，更積極洽談國際合作。

簡志誠表示，攜手聯發科、工研院等合作夥伴展示5G AI及衛星創新應用，接軌國際趨勢，深化與國際大廠諾基亞愛立信策略合作，布局6G及AI新世代，與國際領導業者交流，探討AI時代產業發展願景，洽商低中高階衛星及國際電信業務合作。

簡志誠觀察，今年衛星廠商擴大參與MWC，電信業者積極做NTN（非地面網路，如衛星），多軌道衛星是未來發展趨勢，中華電信已經與低軌衛星OneWeb及中軌SES合作，今年將推出商業服務。