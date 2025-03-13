備戰6G 中華電信啟動 5G SA 獨立組網計畫

2025年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC）剛結束，中華電信（2412）董事長簡志誠率團參訪後，13日分享MWC中觀察到的重點趨勢。此外，中華電信也為迎接6G時代將在2030年到來，今年將啟動5G SA（獨立組網）計畫，不僅提升5G網路傳輸速度與效能，更為未來接軌6G網路預作準備。

簡志誠認為，行動技術與服務將帶動產業成長，垂直產業包含製造業、住宿、餐飲及公共管理等可望提升生產力及效率，根據統計，2024年創造6.5兆美元產值，貢獻全球GDP的5.8%，預估2030年可望創造11兆美元產值，貢獻全球GDP的8.4%。

根據統計2024年底全球5G用戶占比約25%，簡志誠指出，台灣5G滲透率跑的比較快，同期滲透率超過34%，預估2028年全球5G用戶數將超過4G，2030年占比將達57%，台灣也將跑在前頭。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，MWC上看到通訊大廠展示6G測試平台，在邁向6G的路上，5G-Advanced相關技術及產品已更為精進，賈仲雍指出，觀察目前3GPP標準制定進度，2025年要完成R19，包含增強MIMO等技術，6G部分則會在2028年完成R21標準，2030年公布。

賈仲雍表示，中華電信今年持續強化5G網路，並針對部分區域展開5G SA建置計畫，為未來接軌6G預作準備。

賈仲雍表示，將於5G網路重訊務區導入多天線（MIMO）功能強化基地台，預期用戶速率最高可提升約30%；並將進行AI/ML自主網路優化、AI/ML智慧維運管理功能之場域驗證，運用AI技術優化網路資源使用效率、預測障礙以提升網路穩定性；同時，也將於企客場域提供5G SA網路切片服務，以專用網路資源實現差異化服務。