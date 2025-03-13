快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

備戰6G 中華電信啟動 5G SA 獨立組網計畫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2025年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC）剛結束，中華電信（2412）董事長簡志誠率團參訪後，13日分享MWC中觀察到的重點趨勢。此外，中華電信也為迎接6G時代將在2030年到來，今年將啟動5G SA（獨立組網）計畫，不僅提升5G網路傳輸速度與效能，更為未來接軌6G網路預作準備。

簡志誠認為，行動技術與服務將帶動產業成長，垂直產業包含製造業、住宿、餐飲及公共管理等可望提升生產力及效率，根據統計，2024年創造6.5兆美元產值，貢獻全球GDP的5.8%，預估2030年可望創造11兆美元產值，貢獻全球GDP的8.4%。

根據統計2024年底全球5G用戶占比約25%，簡志誠指出，台灣5G滲透率跑的比較快，同期滲透率超過34%，預估2028年全球5G用戶數將超過4G，2030年占比將達57%，台灣也將跑在前頭。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，MWC上看到通訊大廠展示6G測試平台，在邁向6G的路上，5G-Advanced相關技術及產品已更為精進，賈仲雍指出，觀察目前3GPP標準制定進度，2025年要完成R19，包含增強MIMO等技術，6G部分則會在2028年完成R21標準，2030年公布。

賈仲雍表示，中華電信今年持續強化5G網路，並針對部分區域展開5G SA建置計畫，為未來接軌6G預作準備。

賈仲雍表示，將於5G網路重訊務區導入多天線（MIMO）功能強化基地台，預期用戶速率最高可提升約30%；並將進行AI/ML自主網路優化、AI/ML智慧維運管理功能之場域驗證，運用AI技術優化網路資源使用效率、預測障礙以提升網路穩定性；同時，也將於企客場域提供5G SA網路切片服務，以專用網路資源實現差異化服務。

5G 中華電信

延伸閱讀

「扣款未吐鈔」郵局ATM驚傳大當機 中華電信曝初步判斷結果

中華郵政系統驚傳大當機 民眾已扣款竟沒領到錢

電信三雄助攻企業AI應用 化身數位轉型強力加速器

中華電信科技日發表6項新技術 後量子安全憑證最吸睛

相關新聞

工會跨海控訴！和碩印尼廠遭指「環境問題」 勞工經常呼吸困難

台灣跨國企業監察網絡今召開記者會，控訴和碩聯合科技股份有限公司位於印尼巴淡島的工廠，多達7200名員工，是工業區內雇用人...

日月光擬取塑美貝全數股權 高雄楠梓用地擴先進封裝

封測廠日月光投控旗下日月光半導體今天宣布，預計取得日商住友化學旗下塑美貝科技100%股權，投資最終目的，取得塑美貝科技在...

小米家電產品幾乎不踩雷？ 愛好者讚擁「2優勢」：壞了不心疼

近年來，中國大陸3C品牌小米積極拓展產品線，從手機延伸至家電領域，涵蓋電視、除濕機、氣炸鍋等多樣化商品，以其…

立委質疑境外投放廣告無法可管 數發部：臉書5月提檢討計畫

政府過去幾年積極打詐，不過，臉書上的網路詐騙廣告仍然層出不窮。立委質疑，就算數發部努力打詐，但只要是境外廣告，數發部似乎...

如果台積組隊救英特爾是真的？法人曝2大嚴重後果

台積電（2330）繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶救英特爾事業的消息，成為台積電13日股價重返千元...

NVIDIA此時還值得投資？「黃仁勳傳」作者這樣答

「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，談黃仁勳的成功哲學和不為人知的故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。