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樺漢揮軍智慧城市展 「小金雞」樺康智雲拚明年上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為樺康智雲總經理林建全、樺漢總經理蔡能吉、樺漢董事長朱復銓、樺康智雲董事長林建志。記者吳凱中／攝影
左至右為樺康智雲總經理林建全、樺漢總經理蔡能吉、樺漢董事長朱復銓、樺康智雲董事長林建志。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠樺漢（6414）集團旗下樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯（7455）與鈞翰智能13日宣布揮軍今年智慧城市展，將以「ESG數位淨零轉型」為核心，全面展示智慧淨零建築、AI與物聯網節能應用、創儲能方案及智慧安防創新技術。其中，鎖定智慧建築雲平台的樺康智雲，繼去年翻倍成長後，今年目標持續倍數增長，公司並預計在2026年第4季上市。

2025年台北智慧城市展，樺漢集團領軍，旗下樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯及鈞翰智能，以「ESG數位淨零轉型」為核心，全面展示智慧淨零建築、AI與物聯網節能應用、創儲能方案及智慧安防創新技術。

樺漢集團董事長朱復銓表示，樺漢集團提供資源平台，將各個子公司業務整合在一起，樺漢自身每年成長動能明確，而樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯、沅聖（6638）等子公司都是集團未來成長動能，2025年將是樺漢另外一個重要轉捩點。

據了解，樺康智雲2024年營收約1.8億元、EPS近8元，且專案能見度高，已陸續拿下金融、餐飲、零售等龍頭指標客戶，在手訂單超過5億元規模，2025年營收有望挑戰5億大關，較去年翻倍成長，2026年業績目標10億元，且內部規劃2026年第四季IPO。

樺康智雲將以獨創的「建築雙生AI技術」，展現淨零建築的卓越成果。本次展會，樺康智雲將呈現全新升級的智慧建築解決方案，涵蓋建築雙生AI節能技術、智慧社宅整合管理、智慧樓管平台及精準能源管理，全方位助力企業與社區邁向智慧永續。

樺康智雲指出，在建築維運階段，空調能耗佔比高達30%至40%。樺康智雲突破性導入建築雙生AI節能技術，不僅成功訓練AI模型進行精準能耗預測，更實時監測建築物通風、空調及環境溫溼度，自動偵測並調節溫度控制，顯著提升節能效益與舒適度。

另，為了進一步拓展智慧生活版圖，樺康智雲同步進軍大樓社區管理領域，攜手零售集團共同推廣智慧樓管服務，以「智慧樓管平台」、「E-Life 行動 APP」搭載AI設備預測警告功能，在設備異常前主動預警。

此外，本次展會亮點之一，樺漢集團攜手合作夥伴，隆重推出「AI智慧調酒師」。此創新方案融合AI虛擬人技術，深度應用於智慧零售與智慧餐飲領域，不僅大幅提升消費者互動體驗，更重新定義ESaaS服務方案。AI 智慧調酒師將為飯店、餐飲、機場貴賓室、高端娛樂場所等場域，帶來前所未有的創新接待體驗，並為樺漢集團拓展海外版圖注入強勁動能。

AI 樺漢

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