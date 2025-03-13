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亞馬遜低軌衛星Kuiper 最快明年下半年登台

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

亞馬遜Kuiper計畫最快可望2026年下半年登台。中華電信（2412）董事長簡志誠13日表示，MWC2025期間與國際衛星營運商洽談合作，其中亞馬遜Kuiper計畫明年6月可望涵蓋全台，積極洽談獨家引進，最快明年有機會實現。

簡志誠日前率中華電信經營團隊前進MWC除展現中華電信技術能量，更積極洽談國際合作。

簡志誠表示，攜手聯發科（2454）、工研院等合作夥伴展示5G AI及衛星創新應用，接軌國際趨勢，更深化與國際大廠諾基亞愛立信策略合作，布局6G及AI新世代，同時與國際領導業者交流，探討AI時代產業發展願景，洽商低中高階衛星及國際電信業務合作，拓展商機。

簡志誠觀察，今年衛星廠商擴大參與MWC，電信業者積極布局NTN（非地面網路，例如衛星），多軌道衛星是未來發展趨勢，中華電信已經與低軌衛星OneWeb及中軌SES合作，今年中將推出商業服務，同時擴大衛星布局。

今年MWC上，簡志誠就與OneWeb、SES及亞馬遜Kuiper計畫高層會面，已經合作的洽談擴大合作，更積極爭取亞馬遜Kuiper計畫獨家代理。

簡志誠表示，亞馬遜Kuiper計畫持續發射衛星，將於明年6月涵蓋全台，中華電信積極洽談合作。至於是否最快明年引進相關服務。簡志誠表示，有機會。

外界關注SpaceX的星鏈計劃是否可望在台灣落地服務，簡志誠坦言，陸地服務無法代理，但正在爭取其他合作。

除獨家代理，中華電信也爭取國際衛星營運商地面站在台落地，更投入衛星相關技術，並協助台灣廠商搶進國際衛星廠商供應鏈，近期已經協助仁寶、耀登以及鴻海旗下富智康打造衛星終端產品，打入OneWeb供應鏈。

MWC 中華電信 亞馬遜

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