遠傳擴大綠電多元布局 與渢妙離岸風力發電簽訂長約

遠傳電信（4904）擴大多元綠電布局，13日宣布，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下的渢妙一期風場簽訂企業綠電契約，遠傳將取得渢妙一期風場發電容量的10%、為期30年的離岸風電供應。

遠傳強調，透過穩定的再生能源供應，為遠傳邁向淨零排放奠定堅實基礎，有助於推動公司達成RE100淨零減碳目標，實現2040年達成100%使用再生能源承諾，並致力於在2048年全面達成淨零排放，為減緩全球氣候變遷盡一份心力。

遠傳總經理井琪表示，氣候變遷議題刻不容緩，遠傳與CIP旗下渢妙風場攜手合作，透過簽訂長期企業綠電契約，進一步深化遠傳在再生能源領域的多元布局。這項合作不僅確保穩定且高效的綠電供應，也為遠傳邁向淨零排放的目標，提供良好基礎。遠傳將持續與供應商及客戶合作，採取投資再生能源、對內營運節能減碳、對外推廣節能應用三管齊下，以具體行動保護地球，推動永續發展，為下一代創造更潔淨的未來。

CIP亞太市場負責人暨渢妙風場董事長 Thomas Wibe Poulsen 表示，遠傳選擇與渢妙一期合作，不僅展現遠傳對減碳與永續發展的承諾，也體現了其對 CIP工程與財務規劃能力的高度信任。隨著渢妙一期風場融資到位在即，即將於今年正式展開風場施工，成為第三階段區塊開發首座融資到位進入建設階段的案場，堅定地推動台灣能源轉型進程，並助力如遠傳這般標竿企業持續為台灣永續發展貢獻力量。

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners P/S, CIP）為專注於能源基礎建設的基金管理公司，在台灣已完成2座離岸風場，現正開發的渢妙一期離岸風場，位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量，預定於2027年底完工。

遠傳表示，積極落實綠色營運目標，並於2023年加入RE100，更是全台第一家通過SBTi 1.5℃情境審核的電信業者，除承諾於2040年達成100%使用再生能源目標，並致力於2048年實現淨零排放。為此，遠傳落實低碳營運，以節能為優先，也逐年提升再生能源裝置容量，已投資布建全台多座自用太陽能電廠，包含電信業首座農電共生電廠，提供優質綠電之餘，還能種植高經濟作物。遠傳子公司旭天能源，也持續為遠傳、遠東集團及眾多企業客戶規劃建置太陽能光電場域，協助企業節能減碳。

遠傳分析，台灣擁有國際優質風場，離岸風力發電能夠在光電無法供應的時間段提供電力，使遠傳的綠電匹配更加完整，確保全天候的穩定供應。遠傳表示，以科學務實的方式計算綠電需求，決定購買量，確保高效率地使用再生能源。透過與渢妙離岸風力發電場長期合約，遠傳電信將能履行科學減量目標，並降低整體溫室氣體排放。