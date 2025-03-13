中光電再度入選科睿唯安「全球百大創新機構」 名列第78名

光電大廠中光電（5371）再度入選科睿唯安（Clarivate）「2025全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators™）」並名列全球第78名，較2024年進步2名。全球領先的資訊服務提供者－科睿唯安（Clarivate）每年評選及表揚技術研究和創新領域中的全球頂尖機構，並頒布全球百大創新機構，2025年台灣共13家企業入選，中強光電二度入圍，實為台灣之光。

中強光電技術長薛建秋表示：「非常榮幸再度入選全球百大創新機構，代表中強光電在專利技術創新能力與影響力再度獲得國際肯定。中強光電除持續致力於數位顯示系統解決方案之技術創新，更積極整合人工智慧、電腦視覺、影像處理、資料科學、物聯網及雲端運算等不同科技的研究發展，將公司自1992年來累積之光學、機構、電子、熱傳與軟體等核心優勢，擴展並延伸至智慧顯示與無人載具等集團各類產品。此外，為達成集團2050淨零碳排之目標，中強光電已將低碳思維融入產品開發技術及製造流程，以降低產品對環境之衝擊，並針對產品生命週期各階段明訂策略及目標，同時自主建置產品碳足跡平台並進行盤查，掌握產品碳排結構，持續開發兼具經濟與環保效益之低碳創新產品。」

薛建秋進一步指出：「中強光電重視產品研發與技術革新，設置專利獎勵制度，鼓勵同仁持續創新，亦將專利創新策略結合營運目標，依據產品技術開發藍圖與集團政策，動態調整專利申請與佈局策略，再透過總部智權單位與事業單位的緊密合作，進行專利探勘與控管提案品質，並利用多項因子對專利提案進行評核，以選擇符合公司申請門檻且可保護集團技術的發明提案，定期評級核准專利價值與規劃不同產品的專利佈局，至今集團在台灣、美國、中國大陸、歐洲、日本和韓國等國累積超過3,000件有效專利獲證數及超過1,000件申請中專利。」

科睿唯安是一家全球領先的變革性情報提供公司，總部位於英國，在全世界100多個國家和地區擁有超過4,000名員工，其《全球百大創新機構》報告有一套完整的全球發明資料比較分析法，利用與創新力相關的衡量工具，評估每項專利構想的強度。在2025年評比中，創新機構必須跨過兩個以發明活躍程度為基準的入選門檻：「自2000年迄今擁有500件已公佈之發明專利」及「過去5年內（2019年至2023年）擁有100件授權專利」。2025年「全球百大創新機構」是從全球超過6,500萬件發明，先選出符合上述兩項入選門檻的創新機構，最後再從中選出「全球百大創新機構」。

中強光電再度入選「全球百大創新機構」，顯示公司專注前瞻研發的卓越表現獲得肯定，我們將秉持「科技扎根，永續經營」的使命，持續推動變革與創新，積極拓展全球布局，並發揮創新力和影響力，實踐永續經營之願景。