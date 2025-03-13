友達取得逾4,500件節能減碳專利 連四年榮登科睿唯安全球百大創新機構

友達（2409）光電深耕前瞻顯示技術研發，並致力綠色科技應用，長期布局智慧財產權發展，在科睿唯安最新公布的「2025全球百大創新機構」（Clarivate Top 100 Global Innovators）榜單，友達已連續四年入圍，創新實績有目共睹。為保持市場優勢地位及發揮影響力，友達專注創新與綠色科技專利，截至2024年底，於全球累積取得4,500件相關節能減碳的專利證書，於先進顯示技術Micro LED的年度獲證量占比更逐年成長，2024年度已逾8成，彰顯豐厚的創新能量。

根據科睿唯安最新統計，經評選為全球百大創新機構者，以創新為商業策略核心，平均將8.8%營收投入於科學、工程、產品設計與問題解決。2025年，科睿唯安之評量範疇除針對專利的影響力、成功足跡、投資力度與技術獨特性等面向，並進一步針對永續性(Sustainability)、福祉(Wellbeing)、移動性(Mobility)、連接性(Connectivity)和自動化(Automation)等5個催化創新的趨勢性現象，制定架構衡量其影響力。

友達光電技術長廖唯倫表示：「智慧財產權是友達的核心資產，也是我們在全球市場保持競爭優勢的關鍵。依託完善專利制度及前瞻性布局策略，友達以顯示為核心，已在人們生活所及的消費性電子與商業應用創造嶄新體驗，更透過整合軟硬解決方案，於智慧移動、零售、醫療、教育與企業、能源等垂直領域，大幅提升產品與服務之附加價值，精準對接客戶需求與市場趨勢，發揮研發量能與產業資源結合之綜效，在跨域共創的價值體系中，持續發揮影響力。」

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示：「全球發明數量自2000年來已成長80倍，在創新速度日新月異的今日，入選全球百大創新機構是一項卓越的成就。如今，市場競爭比以往更加國際化，一個地區的技術發展往往能對全球產業帶來深遠影響。友達光電以自身對專利佈局的堅持脫穎而出，積極推動全球化策略，有效提升投資效益。恭喜友達光電連續四年獲選全球百大創新機構！」

友達針對創新關鍵技術強化布局，以專案促進研究人員的創新產出，使發明數量維持一定水準，並進行策略性全球布局，使全球專利量持續成長。截至2024年底，友達累積的專利申請量超過32,000件，獲核准之全球專利總數超過24,700件，研發專利中有97%為發明型專利。

同時，面對全球日益嚴峻的氣候變遷挑戰，友達長期投入綠色技術研發，並將綠色創新商業概念融入經營思維，提前布局綠色專利。其中，在節能減碳上，持續積極開發相對應的製程與產品，包含透過mini LED、Micro LED等創新技術及OLED、LED light bar與E-paper等技術實現降低能耗；針對替代能源，則有太陽能電池相關製程、設備與產品等。截至2024年底，友達已於全球累積取得4500件節能減碳相關的專利證書，當中Micro LED年度獲證量占比更逐年成長，2024年已超過8成。

友達以對創新實踐的堅持，深耕Micro LED顯示技術多年，從關鍵技術到實現量產，打造領先全球的Micro LED一條龍量產線，持續引領生態圈發展。主要發揮Micro LED克服尺寸與型態限制的應用優勢，如：智慧穿戴裝置的手錶與眼鏡等中小尺寸、在智慧車艙內外的顯示人機互動革新體驗、在零售與娛樂領域的大尺寸拼接等，及因應AI軟硬體應用的最佳顯示介面等，從日常生活到科技趨勢，持續創新技術，實現人們未來「視」界的各種想像。