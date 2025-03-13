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印尼廠遭控職安風險 和碩：不實指稱待第三方釐清

中央社／ 台北13日電

代工廠和碩遭指控，印尼廠區長期存在化學物質暴露風險，還要求勞工到未完工廠房工作。和碩今天回應，嚴格依循各地勞動相關法規，為強化資訊透明度與正確性，已主動申請第三方稽核機構對廠內進行稽查，以期釐清外部單位報告中不實指稱。

和碩2019年於印尼巴淡島民都工業區（Batamindo）投資建廠，台灣跨國企業監察網絡今天與和碩印尼廠勞工、廠內工會理事長卡西達（Dedy Kasita）一同召開記者會，披露和碩印尼廠勞工存有化學物質暴露等職安隱憂，要求和碩改善，也呼籲勞動部勞動基金運用局以投資人身分，敦促和碩工改善勞工處境。

對此，和碩傍晚發布重大訊息說明，和碩集團高度重視員工權益與職業安全，提供必要的員工培訓及安全設施，並設有多元化的員工溝通管道與申訴機制。和碩嚴格依循和碩集團的企業社會責任政策相關準則及各地勞動相關法規，致力於保障員工安全與權利。

針對日前外部單位對和碩印尼巴淡廠發布勞工權益相關問題的報告，和碩表示，截至目前並未收到當地政府機關任何正式來函有關勞工違規的事項。

此外，為進一步強化資訊透明度與正確性，和碩已主動申請第三方稽核機構對廠內進行稽查，以期釐清外部單位報告中不實指稱。

印尼 和碩

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