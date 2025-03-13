群創獨董名單 閎康董座謝詠芬、北市會計師公會理事長張豐淦入列

群創（3481）13日公布2025年度董事會改選提名名單，納入來自產業、財務、法律及科技領域的多位專業人士，強化公司治理及競爭力。此次提名中，閎康（3587）科技董事長謝詠芬及台北市會計師公會理事長張豐淦獲提名為獨立董事，讓群創的女性獨董席次增至兩名。

群創表示，女性董事加入有助於提升決策穩健性、風險管理與企業透明度，增加女性董事席次將進一步強化群創在永續經營與治理效能上的發展，不僅符合全球企業治理趨勢，亦呼應董事長洪進揚「轉型、永續」的理念。

群創董事會的提名名單包括董事長洪進揚、總經理楊柱祥（群創教育基金會法人代表）、執行副總楊弘文、台揚科技（2314）董事長謝其嘉，以及獨立董事：謝詠芬（閎康科技董事長）、吳志毅（工研院光電所長）、吳志偉（渣打銀行前任執行董事長）、申心蓓（全國律師聯合會ESG委員會主委）和張豐淦（前台北市會計師公會理事長）。這份改選名單進一步強化了群創的公司治理結構，也顯示出群創在智慧顯示、綠色製造與全球供應鏈佈局上的前瞻性策略，確保公司在國際市場的競爭優勢。

謝詠芬曾任職於友達光電（2409）及聯電（2303），具備深厚的半導體與顯示技術經驗，是台灣少數對面板產業生態系具有深刻了解的女性專業經理人，將幫助群創在全球市場的拓展。張豐淦則在企業財務規劃與內部稽核領域有著豐富經歷，將協助群創提升財務透明度，強化國際資本市場競爭力。隨著企業治理日益重視ESG與多元性，包含兩位女性獨董的組合，不僅能為董事會帶來更全面的決策觀點，也將進一步提升公司治理效能，強化股東與市場對群創的信心。

群創2025年2月合併營收為新台幣185億元，較1月減少0.8%，但年增33.4%。大尺寸面板出貨量達855萬片，較上月成長6.8%；中小尺寸面板出貨量為3,067萬片，較上月成長23.0%。群創將持續關注市場需求與產業動態，穩健推進營運發展。

群創表示，作為全球顯示技術領導品牌，始終以技術創新與永續發展為核心，透過不斷優化治理架構、深化產業鏈合作，推動全球市場拓展。這次董監改選將為公司帶來更強的決策動能，進一步鞏固市場競爭優勢，並攜手產業夥伴共創More Than Panel、轉型新紀元。