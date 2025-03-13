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慧榮推出全球首款支援128TB 的 PCIe Gen5 企業級 SSD RDK

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導
慧榮科技MonTitan™ SSD 參考設計套件（RDK）已開始送樣，不僅領先業界支援QLC NAND，且支援容量高達128TB。照片提供／慧榮科技
慧榮科技MonTitan™ SSD 參考設計套件（RDK）已開始送樣，不僅領先業界支援QLC NAND，且支援容量高達128TB。照片提供／慧榮科技

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）13日宣布MonTitan™ SSD 參考設計套件（RDK）已開始送樣，不僅領先業界支援QLC NAND，且支援容量高達128TB。

此全新產品採用先進的MonTitan PCIe Gen5 SSD開發平台，為OEM廠商及合作夥伴提供功能強大且高效的RDK，加速企業級與資料中心AI SSD 儲存解決方案的上市腳步。此款RDK已於3月12日在中國閃存峰會的慧榮科技攤位中展出。

MonTitan SSD RDK採用慧榮科技PCIe雙連接埠企業級SM8366控制晶片，支援PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0和OCP 2.5資料中心規格，為新一代大型資料儲存需求提供卓越的效能、QoS與超大容量。

相較於其他PCIe Gen5高容量解決方案，MonTitan SSD 解決方案能提升超過25%的隨機讀取效能，顯著縮短大型語言模型（LLM）訓練和圖神經網路（GNN）推理運算時間，同時降低AI儲存平台的能耗預算，提高AI GPU的運算效能。

慧榮科技企業級儲存暨顯示介面解決方案事業群資深副總周晏逸表示，慧榮MonTitan SSD RDK為客戶提供全面的解決方案，使其能夠快速開發並部署專為AI資料中心與邊緣伺服器應用量身打造的企業級SSD。

他進一步指出，透過支援高達128TB SSD與QLC NAND的完整整合平台，我們協助客戶與解決方案夥伴加速高容量、高效能儲存解決方案的開發與商業化，以滿足AI應用日益增長的需求。

宜鼎國際（5289）副總吳錫熙表示，與慧榮科技攜手合作開發專為AI伺服器與資料中心打造的最新企業級 SSD。透過慧榮科技MonTitan企業級SSD開發平台，能夠靈活設計企業級SSD，提供業界領先的效能。

AI SSD 慧榮科技

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