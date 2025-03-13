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中美晶董事兼總經理陳振乾 接任盛達電業及盛齊綠能董事長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶董事暨總經理陳振乾出任盛達電業及盛齊綠能董事長。圖/聯合報系資料照片
中美晶董事暨總經理陳振乾出任盛達電業及盛齊綠能董事長。圖/聯合報系資料照片

中美晶（5483）今（13）日宣布中美晶董事暨總經理陳振乾將接任盛達電業及其子公司盛齊綠能董事長。此人事案已獲盛達電業董事會通過，並將於3月13日正式上任。中美晶是盛達電業最大法人股東，原董事長陳忠廷則正式退休卸任。

中美晶自2023年3月起成為盛達電業最大法人股東，目前持有股權12.98％，並積極參與公司治理，深化雙方策略合作。盛達電業及盛齊綠能新任董事長陳振乾先生擁有豐富的國際財務與管理經驗，曾任KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行董事、資深合夥人及審計部營運長，也具備財經法規與企業併購專業，曾參與再生能源、半導體、資通訊等產業的跨國專案，並深諳全球資本市場籌資及企業風險管理。中美晶將藉由公司在再生能源的豐富經驗與陳振乾先生的專業背景與國際視野，共同開啟中美矽晶與盛達電業在業務發展與合作上的更多可能性，為未來的成長創造更多機會。 

中美晶深耕再生能源產業，積極推動垂直整合，將事業布局延伸至下游電廠維運及綠電銷售，亦透過轉投資盛達電業以強化儲能環節布局。盛達以「光、充、儲一體化解決方案」為核心，整合太陽能、儲能、電動運具與智慧能源管理，豐沛實績確立市場領導地位。未來，雙方將持續探索再生能源與儲能產業的發展機會，以掌握潛在商機。

中美晶 再生能源 董事長

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