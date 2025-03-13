快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

打住不打商！科技大廠轉手獲利近1.3億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據實價，中和商辦「世紀廣場AOC」頂樓戶總坪數約934.7坪，去年12月以總價3.75億元成交，對比該戶過去於2017年3月的入手總價2億4,870萬元，原屋主持有約6年轉手，總價成長1億2,630萬元，增幅高達50.8%。住商機構提供
根據實價，中和商辦「世紀廣場AOC」頂樓戶總坪數約934.7坪，去年12月以總價3.75億元成交，對比該戶過去於2017年3月的入手總價2億4,870萬元，原屋主持有約6年轉手，總價成長1億2,630萬元，增幅高達50.8%。住商機構提供

根據實價，中和商辦「世紀廣場AOC」頂樓戶總坪數約934.7坪，去年12月以總價3.75億元成交，對比該戶過去於2017年3月的入手總價2億4,870萬元，原屋主持有約6年轉手，總價成長1億2,630萬元，增幅高達50.8%。

據悉，該交易案為威剛科技（3260）賣給至鴻科技，雙方先前已在證交所重大訊息公告；大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，疫情後北市廠辦空間炙手可熱，不少企業主為滿足自用需求，將購置眼光移往其他縣市，致使新北各園區成交行情漲勢驚人。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政府近年打房政策定調在打住不打商，在AI趨勢下台灣商用市場隨著市場需求上升，未來在租金與售價上仍有看漲空間，因此加大企業意願。

徐佳馨指出，適逢全球局勢發展詭譎多變，對經濟波動較為敏感之企業主，願將金流移往不動產，亦是看不動產市場具有抗跌、抗通膨等優勢，惟需關注不管是一般房市或商業空間，除位置外，業主應特別重視使用分區與相關用途，才能兼顧自用與增值需求。

疫情 通膨

延伸閱讀

大便當店時代！全台自助餐、便當店逾萬家 年銷售300億太驚人…背後有這隱憂

10年前存到台幣100萬叫「一桶金」！嚴重通膨問題：現在大概要300萬

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人打醒美夢：可能是借名

黃金價格又破紀錄「真的很離譜」！存股哥：00878股息6萬一部分買黃金

相關新聞

工會跨海控訴！和碩印尼廠遭指「環境問題」 勞工經常呼吸困難

台灣跨國企業監察網絡今召開記者會，控訴和碩聯合科技股份有限公司位於印尼巴淡島的工廠，多達7200名員工，是工業區內雇用人...

小米家電產品幾乎不踩雷？ 愛好者讚擁「2優勢」：壞了不心疼

近年來，中國大陸3C品牌小米積極拓展產品線，從手機延伸至家電領域，涵蓋電視、除濕機、氣炸鍋等多樣化商品，以其…

立委質疑境外投放廣告無法可管 數發部：臉書5月提檢討計畫

政府過去幾年積極打詐，不過，臉書上的網路詐騙廣告仍然層出不窮。立委質疑，就算數發部努力打詐，但只要是境外廣告，數發部似乎...

如果台積組隊救英特爾是真的？法人曝2大嚴重後果

台積電（2330）繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶救英特爾事業的消息，成為台積電13日股價重返千元...

NVIDIA此時還值得投資？「黃仁勳傳」作者這樣答

「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，談黃仁勳的成功哲學和不為人知的故...

南科去年營業額突破2兆 這產業成長率竟達188%

南科受惠於AI人工智慧及新興科技應用需求，促進南科營運暢旺，帶動各產業皆有亮眼表現，去年度營業額首度突破2兆，達2.21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。