打住不打商！科技大廠轉手獲利近1.3億元
根據實價，中和商辦「世紀廣場AOC」頂樓戶總坪數約934.7坪，去年12月以總價3.75億元成交，對比該戶過去於2017年3月的入手總價2億4,870萬元，原屋主持有約6年轉手，總價成長1億2,630萬元，增幅高達50.8%。
據悉，該交易案為威剛科技（3260）賣給至鴻科技，雙方先前已在證交所重大訊息公告；大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，疫情後北市廠辦空間炙手可熱，不少企業主為滿足自用需求，將購置眼光移往其他縣市，致使新北各園區成交行情漲勢驚人。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政府近年打房政策定調在打住不打商，在AI趨勢下台灣商用市場隨著市場需求上升，未來在租金與售價上仍有看漲空間，因此加大企業意願。
徐佳馨指出，適逢全球局勢發展詭譎多變，對經濟波動較為敏感之企業主，願將金流移往不動產，亦是看不動產市場具有抗跌、抗通膨等優勢，惟需關注不管是一般房市或商業空間，除位置外，業主應特別重視使用分區與相關用途，才能兼顧自用與增值需求。
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