攸泰科技斥資700萬美金 收購美國 E3 Displays

工業電腦廠攸泰科技（6928）13日宣布，將以現金方式100%取得美國公司E3 Displays, LLC（以下簡稱E3D）股權，預計收購總交易價金為700萬美元（約新台幣2.2億元）。此筆交易將透過新設立的美國子公司完成，預計於今年第3季前完成收購，預期將為攸泰科技帶來年度5億台幣營收挹注，加速攸泰科技在全球市場的布局，擴大政府方案、航太、衛星通信、醫療等市場通路。

攸泰科技為強固型移動解決方案領導廠商，專注於衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府方案等重點產業，透過此次收購美國E3D，將能夠強化在強固型電腦市場的垂直整合能力，並讓攸泰科技直接取得E3D專有光學貼合技術，不僅可增強供應鏈控制、減少採購支出，同時能提升利潤率，降低對第三方供應商的依賴。這些優勢將顯著增強公司的營運穩定性與韌性，並加速攸泰科技在美國市場的拓展步伐。

E3D是美國專業客製化顯示器解決方案的設計與製造企業，主要服務工業控制、國防、航太及醫療等特殊市場。攸泰科技執行長謝彥鵬表示，E3D在顯示技術及光學貼合領域擁有豐富的專業知識與技術經驗，與攸泰科技的強固設計能力相結合後，將有效優化產品開發流程，共同打造特別適合極端環境使用的高性能顯示器及系統解決方案。

本次收購美國公司E3D，象徵攸泰科技在北美市場的重要戰略布局，同時也顯示出美國對外國投資的開放態度。美國是全球科技創新與高科技產品的重鎮，攸泰科技預期透過此次收購，促進在美國市場的發展、與E3D共同成長，實現互利共贏，深入拓展政府方案、航太、衛星通信、醫療等多元業務，建立更強大的在地合作關係，並共同推動更多創新專案，提升公司在北美的市場佔有率。

攸泰科技透過收購美國E3D，通過利用E3D在各種產業中既有的客戶基礎，促進攸泰科技的市場擴張。此交易擴展了攸泰科技的產品組合，使其能夠進入其他專業垂直市場，同時保持其現有市場重心，這項收購案不僅能增強攸泰科技在技術上的競爭力，還能提升攸泰科技品牌在全球市場的知名度，開創更為廣闊的商機。

攸泰科技表示，未來將持續投資於創新技術，並與美國E3D緊密合作，推動更具競爭力的產品和解決方案，為全球客戶提供更為完善的服務。