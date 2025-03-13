十銓科技 INDUSTRIAL D500R WORM 記憶卡 奪兩項大獎

全球記憶體與儲存領導品牌十銓科技（4967）於Embedded World 2025展示最新的工業級存儲技術，開展首日再傳捷報，憑藉 INDUSTRIAL D500R WORM 記憶卡卓越的安全性與高可靠性，一次拿下雙料獎項，包含嵌入式技術領域的權威獎項—Embedded Vision 類別首獎及 2025 Community Choice Award。這些獎項旨在表彰具備創新性、卓越效能及市場影響力的嵌入式解決方案，進一步肯定了十銓科技在工業級儲存市場中的領導地位。

十銓表示，嵌入式視覺系統（Embedded Vision）對系統設計帶來極高挑戰，特別是在數據量與傳輸速率遠超過一般嵌入式系統的應用場景中，對介面與記憶體等硬體規格要求更為嚴苛。在此次Embedded Vision評選中，TEAMGROUP INDUSTRIAL D500R WORM 記憶卡以其獨特的WORM（Write Once, Read Many）技術脫穎而出，榮獲首獎。

十銓指出，與專注於 AI 處理與邊緣運算的產品相比，D500R 的「不可刪除、防篡改、長期數據保存」技術提供業界最完整的安全存儲方案，並能適應極端環境，滿足執法、醫療、金融等高標準應用需求，這也是評審與市場共同給予肯定的關鍵。

十銓進一步說，D500R採用單次寫入、多次讀取的技術，防止數據篡改與刪除，確保資料的完整性與安全性，同時具備寬溫耐受範圍（-40°C 至 85°C），以及抗衝擊、抗靜電、防水防塵 等多重保護機制，可在極端環境下穩定運行，為各種嚴苛應用提供可靠支援。

此外，D500R WORM 記憶卡也獲得了 Community Choice Award，由參觀者投票選出，代表產品在市場上的即時吸引力與業界人士的高度認可，憑藉其「數據不可篡改技術」、「高安全性」、「極端環境適應力」三大關鍵優勢，贏得企業用戶的廣大支持，成為現場最受矚目的存儲產品之一。