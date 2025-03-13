快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

十銓科技 INDUSTRIAL D500R WORM 記憶卡 奪兩項大獎

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
十銓科技INDUSTRIAL D500R WORM記憶卡勇奪Embedded World 2025 Embedded Vision類別首獎&Community Choice Award。照片／公司提供。
十銓科技INDUSTRIAL D500R WORM記憶卡勇奪Embedded World 2025 Embedded Vision類別首獎&Community Choice Award。照片／公司提供。

全球記憶體與儲存領導品牌十銓科技（4967）於Embedded World 2025展示最新的工業級存儲技術，開展首日再傳捷報，憑藉 INDUSTRIAL D500R WORM 記憶卡卓越的安全性與高可靠性，一次拿下雙料獎項，包含嵌入式技術領域的權威獎項—Embedded Vision 類別首獎及 2025 Community Choice Award。這些獎項旨在表彰具備創新性、卓越效能及市場影響力的嵌入式解決方案，進一步肯定了十銓科技在工業級儲存市場中的領導地位。

十銓表示，嵌入式視覺系統（Embedded Vision）對系統設計帶來極高挑戰，特別是在數據量與傳輸速率遠超過一般嵌入式系統的應用場景中，對介面與記憶體等硬體規格要求更為嚴苛。在此次Embedded Vision評選中，TEAMGROUP INDUSTRIAL D500R WORM 記憶卡以其獨特的WORM（Write Once, Read Many）技術脫穎而出，榮獲首獎。

十銓指出，與專注於 AI 處理與邊緣運算的產品相比，D500R 的「不可刪除、防篡改、長期數據保存」技術提供業界最完整的安全存儲方案，並能適應極端環境，滿足執法、醫療、金融等高標準應用需求，這也是評審與市場共同給予肯定的關鍵。

十銓進一步說，D500R採用單次寫入、多次讀取的技術，防止數據篡改與刪除，確保資料的完整性與安全性，同時具備寬溫耐受範圍（-40°C 至 85°C），以及抗衝擊、抗靜電、防水防塵 等多重保護機制，可在極端環境下穩定運行，為各種嚴苛應用提供可靠支援。

此外，D500R WORM 記憶卡也獲得了 Community Choice Award，由參觀者投票選出，代表產品在市場上的即時吸引力與業界人士的高度認可，憑藉其「數據不可篡改技術」、「高安全性」、「極端環境適應力」三大關鍵優勢，贏得企業用戶的廣大支持，成為現場最受矚目的存儲產品之一。

十銓 記憶卡 記憶體

延伸閱讀

2025台北國際自行車展　攜手全球35國自行車業者 共創永續創新商機

台南家長剪片喊幼女遭性侵吃案 幼兒園園長獲不起訴處分

終於有中文？Apple Intelligence將於4月更新支援 用戶狂敲碗

到底是賣車還是賣電腦？BMW發表Vision Driving Experience概念車！

相關新聞

工會跨海控訴！和碩印尼廠遭指「環境問題」 勞工經常呼吸困難

台灣跨國企業監察網絡今召開記者會，控訴和碩聯合科技股份有限公司位於印尼巴淡島的工廠，多達7200名員工，是工業區內雇用人...

小米家電產品幾乎不踩雷？ 愛好者讚擁「2優勢」：壞了不心疼

近年來，中國大陸3C品牌小米積極拓展產品線，從手機延伸至家電領域，涵蓋電視、除濕機、氣炸鍋等多樣化商品，以其…

立委質疑境外投放廣告無法可管 數發部：臉書5月提檢討計畫

政府過去幾年積極打詐，不過，臉書上的網路詐騙廣告仍然層出不窮。立委質疑，就算數發部努力打詐，但只要是境外廣告，數發部似乎...

如果台積組隊救英特爾是真的？法人曝2大嚴重後果

台積電（2330）繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶救英特爾事業的消息，成為台積電13日股價重返千元...

NVIDIA此時還值得投資？「黃仁勳傳」作者這樣答

「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，談黃仁勳的成功哲學和不為人知的故...

南科去年營業額突破2兆 這產業成長率竟達188%

南科受惠於AI人工智慧及新興科技應用需求，促進南科營運暢旺，帶動各產業皆有亮眼表現，去年度營業額首度突破2兆，達2.21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。