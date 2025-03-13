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群聯電子UFS QLC技術領跑市場 手機儲存進入大容量高效能創值時代

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

作為全球NAND控制晶片暨NAND儲存方案技術領導者、群聯電子（8299）精準掌握產業趨勢，於13日宣布率先推出全系列UFS QLC儲存解決方案，憑藉卓越的效能、低功耗與高性價比，成為智慧型手機、平板電腦及行動裝置市場的最佳選擇。目前，群聯電子已成功將這些方案送樣至多家國際知名手機與平板品牌，攜手業界夥伴共同推動行動儲存市場的技術升級。

群聯指出，隨著智慧型手機、平板電腦與人工智慧（AI）技術的飛速發展，市場對儲存裝置的需求已從單純擴充容量，轉向高效能、高密度與低功耗的全面升級。QLC NAND Flash技術正快速滲透市場，預期UFS QLC將成為行動儲存的主流標準，並在2025年迎來關鍵拐點，猶如當年SSD市場因QLC NAND技術革新而掀起的性價比革命。

執行長潘健成表示，行動儲存技術正進入全新發展階段，在AI、AR/VR與高畫質應用的推動下，市場對高效能、高容量儲存的需求持續攀升，公司憑藉UFS QLC技術的領先優勢，提供兼具高效能與高性價比的解決方案，不僅幫助行動裝置品牌提升產品競爭力，也推動整體產業升級，將持續與全球產業夥伴攜手合作，為消費者帶來更卓越的行動儲存體驗，並引領下一波技術革新。

群聯說明，QLC NAND Flash每單元可儲存4位元資料，相較於TLC NAND，在相同晶片尺寸下可提升33%的儲存密度，進一步降低單位儲存成本，隨著AI手機、AR/VR應用與高畫質遊戲的興起，行動裝置對於大容量、高效能儲存方案的需求持續升溫。

群聯點出，包括AI應用進化，像是AI手機需處理大量資料以支援機器學習（Machine Learning）與即時運算，QLC NAND提供的超大容量確保流暢運行複雜AI演算法，優化使用者體驗。

其次是AR/VR與高畫質內容需求激增，使得高解析度影像與沉浸式遊戲需要更大的儲存空間，QLC NAND技術確保裝置可支援高效能影音與互動體驗，提供更沉浸的娛樂享受。

接著則是中階手機市場升級，透過QLC NAND，手機品牌能夠在有限的成本內提供更大儲存空間，使中階機型也能享有接近旗艦機的流暢體驗，進一步提升市場競爭力。

AI NAND 智慧型手機

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