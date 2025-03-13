小米家電產品幾乎不踩雷？ 愛好者讚擁「2優勢」：壞了不心疼

近年來，中國大陸3C品牌小米積極拓展產品線，從手機延伸至家電領域，涵蓋電視、除濕機、氣炸鍋等多樣化商品，以其「低價高品質」的策略在市場上吸引部分消費者成為忠實粉絲。近日，一名網友在論壇PTT發文，對小米產品的高性價比表達驚嘆，並引發網友熱烈討論。

原po指出，小米幾乎涉足所有3C家電領域，產品價格在市場上數一數二的低，但品質卻意外穩定，讓人感到物超所值。原po進一步提問，「為什麼沒人發現小米的產品幾乎都不會踩到雷？」此一觀點迅速引起共鳴。

多數網友認為，小米的成功與其「平價策略」密不可分。一位網友表示，「小米的便宜策略讓人即使偶爾買到不滿意的產品，也不會特別心疼」。另有人指出，「便宜治百病，全家都是米家的商品」，小米擁價格優勢才得以在競爭激烈的3C市場中脫穎而出。

然而，也有消費者分享一堆東西很快就壞掉的經驗，認為品質沒問題，但是用不久。例如，有人提到空氣清淨機使用半年後出現異常噪音，調理機則因裂痕問題接連損壞，還有人反映，某些小米產品如體重計和打氣機的使用體驗不佳，「體重計耗電速度快，打氣機則無法有效為汽車輪胎充氣」、「行動電源超雷」、「買了風扇，很後悔」，顯示小米產品仍存在改進空間。

此外，有網友將小米與台灣本地品牌進行比較，認為本地3C產品價格相對較高，且耐用性不及小米，進一步凸顯了小米在性價比方面的優勢，「踩到雷的時候想想它的價錢，好像也沒什麼了」、「我家的家具幾乎都小米，好讚」、「最近買了電動牙刷、機械鍵盤便宜大碗」、「濕度計跟折疊自動傘雨傘倒是還可以」。

小米近日發表Xiaomi 15 Series旗艦新機，同步推出了一系列全新AIoT產品，包括Xiaomi Pad 7 Series、Xiaomi Watch S4、Xiaomi Buds 5 Pro、Xiaomi Buds 5 Pro WiFi及Xiaomi行動電源25000 212W等6款產品，另也推出號稱「地表最快」的四門電動超跑小米SU7 Ultra。