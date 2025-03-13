快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

台灣大攜BMW 推全台首創5G「車用One Number」服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）13日宣布與BMW集團合作，推出台灣首創的5G「車用One Number」服務，成為首家將行動門號服務拓展至智慧車輛的電信業者。

台灣大表示，與BMW集團合作運用個人eSIM技術，讓用戶使用現有行動門號，即可透過BMW集團指定車型進行通話與上網。即使手機不在身邊，用戶也能透過車內系統接聽或撥打電話，並透過BMW懸浮式劇院螢幕觀看Netflix以及Disney+ 等串流影音內容。

台灣大指出，BMW「車用One Number」首次申辦免開通與下載費，用戶只需透過My BMW App等應用程式即可快速啟用，實現無縫整合的通訊體驗。車內Wi-Fi熱點更可支援多達10個裝置同時連接，滿足全車的通信與娛樂需求。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大在2023年正式推動「Mobile to Mobility」策略，除了傳統行動通訊服務也擴展智慧移動解決方案。

近年台灣大積極投入5G技術應用、車聯網（IoV）及智慧交通等領域，將行動通訊服務無縫整合至多元的移動場景，打造更加智慧、便利的移動生活體驗。

BMW 台灣大哥大 行動通訊

延伸閱讀

BMW Neue Klasse電動車續航里程與充電速都將提高30%！

影／疑天雨路滑BMW男彎道失控 返家途中萬里翻落大排亡

BMW品牌體驗店進駐NOKE忠泰樂生活 打造頂級新生活體驗

酒駕撞死七旬晨運老翁…二審判6年3月 還要沒收BMW肇事車

相關新聞

工會跨海控訴！和碩印尼廠遭指「環境問題」 勞工經常呼吸困難

台灣跨國企業監察網絡今召開記者會，控訴和碩聯合科技股份有限公司位於印尼巴淡島的工廠，多達7200名員工，是工業區內雇用人...

小米家電產品幾乎不踩雷？ 愛好者讚擁「2優勢」：壞了不心疼

近年來，中國大陸3C品牌小米積極拓展產品線，從手機延伸至家電領域，涵蓋電視、除濕機、氣炸鍋等多樣化商品，以其…

立委質疑境外投放廣告無法可管 數發部：臉書5月提檢討計畫

政府過去幾年積極打詐，不過，臉書上的網路詐騙廣告仍然層出不窮。立委質疑，就算數發部努力打詐，但只要是境外廣告，數發部似乎...

如果台積組隊救英特爾是真的？法人曝2大嚴重後果

台積電（2330）繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶救英特爾事業的消息，成為台積電13日股價重返千元...

NVIDIA此時還值得投資？「黃仁勳傳」作者這樣答

「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，談黃仁勳的成功哲學和不為人知的故...

南科去年營業額突破2兆 這產業成長率竟達188%

南科受惠於AI人工智慧及新興科技應用需求，促進南科營運暢旺，帶動各產業皆有亮眼表現，去年度營業額首度突破2兆，達2.21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。