台灣大攜BMW 推全台首創5G「車用One Number」服務

台灣大哥大（3045）13日宣布與BMW集團合作，推出台灣首創的5G「車用One Number」服務，成為首家將行動門號服務拓展至智慧車輛的電信業者。

台灣大表示，與BMW集團合作運用個人eSIM技術，讓用戶使用現有行動門號，即可透過BMW集團指定車型進行通話與上網。即使手機不在身邊，用戶也能透過車內系統接聽或撥打電話，並透過BMW懸浮式劇院螢幕觀看Netflix以及Disney+ 等串流影音內容。

台灣大指出，BMW「車用One Number」首次申辦免開通與下載費，用戶只需透過My BMW App等應用程式即可快速啟用，實現無縫整合的通訊體驗。車內Wi-Fi熱點更可支援多達10個裝置同時連接，滿足全車的通信與娛樂需求。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大在2023年正式推動「Mobile to Mobility」策略，除了傳統行動通訊服務也擴展智慧移動解決方案。

近年台灣大積極投入5G技術應用、車聯網（IoV）及智慧交通等領域，將行動通訊服務無縫整合至多元的移動場景，打造更加智慧、便利的移動生活體驗。