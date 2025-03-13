工會跨海控訴！和碩印尼廠遭指「環境問題」 勞工經常呼吸困難

台灣跨國企業監察網絡今召開記者會，控訴和碩聯合科技股份有限公司位於印尼巴淡島的工廠，多達7200名員工，是工業區內雇用人數最多的電子廠，卻讓勞工長期面臨化學物質暴露問題，且廠房建物安全堪慮，過去八個月屢發生工安意外，呼籲和碩立即就印尼廠勞動權益問題，與工會展開協商，討論改善方案。

金屬工人工會聯合會和碩印尼廠分會理事長Dedy Kasita也透過視訊發言，他指公司雖有提供教育訓練，但僅是20分鐘影片，且事前提供答案讓員工能輕易通過測驗，除了未給予充分的教育訓練，和碩也未提供書面明文的標準工作流程，更未確實告知工作現場多種化學物質對人體健康的影響，提供的個人防護設備效果也不佳，讓員工長期處於化學物質的暴露風險之中，勞工經常因煙塵咳嗽、呼吸困難。

Dedy Kasita還說，和碩印尼廠第四座廠房還沒完工前，就要求工人入內工作，但當時廠房內部分建築結構裸露，勞工置身廠線時，頭頂有建築工人在鷹架上施工、走動，一個內發生兩次工安意外，先後有鐵條、水泥塊從天花板掉落，所幸皆無人傷亡。

除此，Dedy Kasita也批評和碩濫用定期契約，與超過6成的勞工簽訂3個月效期的契約，今年1月一名工人發生職災，失去一根手指，公司雖盡補償與醫療救助義務，但3月契約一到期，就再也不跟該名職災勞工續約，職災勞工後續的工作能力受損、求職難度只能自行承擔。

台灣跨國企業監察網絡成員、青年勞動九五聯盟理事鄭中睿表示，去年11月曾將發表的「印尼台商人權與環境影響報告」寄給和碩台灣總部，邀請和碩回應並提出解決方案，但至今音訊全無。他也將報告寄給和碩股東的勞動部勞動基金運用局、國泰世華、匯豐等銀行與投信公司，但截至目前只有勞金局回應，但勞動基金運用局也僅是跟和碩資方單方面了解狀況。

台灣電子電機資訊產業工會秘書長劉耀璘呼籲，除和碩應盡快與工會展開協商，作為投資和碩的法人股東也該負起監督責任，尤其是勞金局不該只聽公司的聲音，也應聽取工會聲音，也盼印尼當地的勞工部門主動調查和碩印尼廠的環境、勞安問題。

勞動部回應，基金運用局已多次向和碩公司表達運用局重視勞工安全及權益保障事宜，請該公司妥適回應利害關係人訴求；運用局也提醒和碩，依金管會發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「上市櫃公司永續發展行動方案」及相關規定，就外界關切事宜，基於機構投資人盡職治理原則規範，針對爭議事件積極與被投資公司溝通，請該公司強化公司治理，積極與勞工、工會等利害關係人溝通。

運用局考量事涉上市公司的公司治理及法規遵循等事宜，已另函請金管會及證交所，就民間團體反映事項參處。