海纜斷纜頻傳 數發部：明年擬擴建台澎微波容量

台灣今年以來發生多起海纜斷纜事件，近期中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎第3海纜，外界關注如何防範這類灰色地帶威脅。數發部長黃彥男今天表示，跨部會加強演練，也規劃明年擴建台澎微波容量，強化通訊備援。

立法院交通委員會今天邀黃彥男列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委徐富癸關心，台灣是亞太重要通訊基地，但今年至少發生4起海纜斷纜案件，詢問數發部在海纜議題上，如何跟其他部會合作與防範。

黃彥男表示，國內海纜、國際海纜都已經是關鍵基礎設施，因此，數發部都有跟國家通訊傳播委員會（NCC）、海巡署、航港局、陸委會一起做演練，一旦注意到海纜附近有船隻逗留、出現不正常活動，可能就會警告處理，也因持續演練，這次台澎3號海纜斷纜時，海巡署才能馬上把貨輪押返。

黃彥男指出，後續也會持續演練，確保對海纜威脅可以馬上處理，同時在應變、技術交流上加強跟國際合作，確保後端有多元備援管道。

台澎3號海纜2月25日發生全斷，為維持澎湖、金門地區通訊暢通，且台灣澎湖、金門之間還有台澎2號、澎金3號及台金2號等海纜互連，數發部已指示中華電信緊急調度海纜通訊，外界關注其他備援方式。

黃彥男說明，目前已經在建置台馬4號海纜，預計2026年6月完工，另外也持續布建微波跟低軌衛星，確保海纜斷纜後，仍可維持網路頻寬，也有規劃擴建澎湖到嘉義的微波容量1.92G。

數發部會後說明，台澎間本來也有微波，預計明年1月開始施工，還會進一步擴建嘉義到澎湖的微波容量。

民進黨立委許智傑也關心，人工智慧基本法非常重要，不用訂很細，但應該訂出大方向，應該由數發部負責AI基本法比較適合。

黃彥男表示，基本法通常沒有訂出主管機關，不過行政院這兩週開會有指示，雖然AI基本法沒有主管機關，但AI基本法的推動跟解釋會由數發部進行，數發部會推動後面很多子法，包括資料管理、AI風險分類等。