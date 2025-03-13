立委質疑境外投放廣告無法可管 數發部：臉書5月提檢討計畫

政府過去幾年積極打詐，不過，臉書上的網路詐騙廣告仍然層出不窮。立委質疑，就算數發部努力打詐，但只要是境外廣告，數發部似乎也束手無策；對此，數發部長黃彥男指出，截至目前為止，網路詐騙廣告減幅達9成，但詐騙集團也不斷有新作法，臉書等平台業者5月也會訂出防詐計畫，針對防詐措施再做檢討。

國民黨立委洪孟楷質疑，詐騙集團手法不斷推陳出新，境外公司投放廣告，查不勝查，這些廣告依舊能夠觸及台灣民眾，數發部是否無法可管；民進黨立委蔡其昌也指出，有些廣告是同一個出資者，但以不同貼文做活動召募，懷疑是國外出資者，提醒數發部要好好檢視業者的實名制審查流程。

數發部長黃彥男指出，名人詐騙廣告，目前網路上大概都掃不到，但臉書上的確還有些詐騙廣告，數發部正在跟Meta溝通；數發部數產署長林俊秀指出，數發部現在會和Meta定期開會，臉書等平台5月份也會訂出防詐計畫。

黃彥男表示，目前數發部主要納管4大網路廣告平台，包括Google、臉書、LINE跟TikTok，業者配合度都蠻高，去年也有官員到美國跟平台高層溝通。

從最新統計數據來看，黃彥男表示，高風險金融投資廣告案件從去年每周最高7萬多件，下降到現在每周約7000多件，偽冒名人詐騙廣告也從先前的一周3.8萬件，下降到現在近1000多件，詐騙廣告下降幅度達9成。

另外，諸多立委也關注，網路詐騙通報查詢網何時正式上線。黃彥男表示，去年公開測試「網路詐騙通報查詢網」後，民眾有陸續反映、提出建議，目前正在調整功能，1月份已先上線提供各部會使用，現在也已提報行政院，等行政院測試完成後就會正式上線。