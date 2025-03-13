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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

立委質疑境外投放廣告無法可管 數發部：臉書5月提檢討計畫

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院交通委員會今天邀請數位發展部部長黃彥男列席報告業務概況並備質詢。記者林伯東／攝影
立法院交通委員會今天邀請數位發展部部長黃彥男列席報告業務概況並備質詢。記者林伯東／攝影

政府過去幾年積極打詐，不過，臉書上的網路詐騙廣告仍然層出不窮。立委質疑，就算數發部努力打詐，但只要是境外廣告，數發部似乎也束手無策；對此，數發部長黃彥男指出，截至目前為止，網路詐騙廣告減幅達9成，但詐騙集團也不斷有新作法，臉書等平台業者5月也會訂出防詐計畫，針對防詐措施再做檢討。

國民黨立委洪孟楷質疑，詐騙集團手法不斷推陳出新，境外公司投放廣告，查不勝查，這些廣告依舊能夠觸及台灣民眾，數發部是否無法可管；民進黨立委蔡其昌也指出，有些廣告是同一個出資者，但以不同貼文做活動召募，懷疑是國外出資者，提醒數發部要好好檢視業者的實名制審查流程。

數發部長黃彥男指出，名人詐騙廣告，目前網路上大概都掃不到，但臉書上的確還有些詐騙廣告，數發部正在跟Meta溝通；數發部數產署長林俊秀指出，數發部現在會和Meta定期開會，臉書等平台5月份也會訂出防詐計畫。

黃彥男表示，目前數發部主要納管4大網路廣告平台，包括Google、臉書、LINE跟TikTok，業者配合度都蠻高，去年也有官員到美國跟平台高層溝通。

從最新統計數據來看，黃彥男表示，高風險金融投資廣告案件從去年每周最高7萬多件，下降到現在每周約7000多件，偽冒名人詐騙廣告也從先前的一周3.8萬件，下降到現在近1000多件，詐騙廣告下降幅度達9成。

另外，諸多立委也關注，網路詐騙通報查詢網何時正式上線。黃彥男表示，去年公開測試「網路詐騙通報查詢網」後，民眾有陸續反映、提出建議，目前正在調整功能，1月份已先上線提供各部會使用，現在也已提報行政院，等行政院測試完成後就會正式上線。

廣告 數發部 詐騙集團

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