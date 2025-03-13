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如果台積組隊救英特爾是真的？法人曝2大嚴重後果

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶求英特爾事業的消息，成為台積電13日股價重返千元的一大阻力。（路透）
台積電（2330）繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶求英特爾事業的消息，成為台積電13日股價重返千元的一大阻力。（路透）

台積電（2330）繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶求英特爾事業的消息，成為台積電13日股價重返千元的一大阻力，法人則是認為，假如這個合資計畫是「真的」，對台積電來說恐有兩個不利的影響，一個是營收將衰退，另外就是技術外流的隱憂，尤其是先進技術的領先優勢恐將流失。

根據路透報導，知情人士透露，台積電已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過50%。

路透報導表示，根據提議，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，但持股不超過50%，並且主動邀約合作夥伴入股，目前談判還在初期階段。

知情人士表示，台積電在與美國總統川普共同宣布加碼投資美國1,000億美元前，就已向潛在投資人提出合資方案，之後繼續磋商共組合資事業，經營英特爾晶圓代工業務事宜。

知情人士透露，英特爾董事會支持和台積電促成交易，並持續協商，但部分主管強力反對；針對相關傳聞，台積電不評論，輝達、超微等也都不予置評。

台積電13日股價也受到這個消息的影響，早盤以1,000元開出，一度拉升至1,005元，但盤中翻黑，午盤後跌勢加重，一度下滑至970元，下跌18元，台積電股價再挑戰千元關，但面臨賣壓下再往下跌。

證券分析師張陳浩坦言，如果台積電出面邀請組成合資公司搶救英特爾晶國代工事業是「真的」，對台積電恐有兩大主要衝擊，根據目前的訊息是持股不超過50%，也就是說，除不會認列合資公司的營收，且將造成台積電的營收出現衰退。

張陳浩說，據傳台積電發出邀請的對象中，一旦成為股東、董事會成員將可以接觸到先進技術的東西，且合資公司若是以先進技術為主要產品，將形成另外一個隱憂，恐有技術外流的影響，波及先進技術的領先優勢。

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