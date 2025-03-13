NVIDIA此時還值得投資？「黃仁勳傳」作者這樣答

「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，談黃仁勳的成功哲學和不為人知的故事。當被問到此時是否還適合投資NVIDIA時，他說，黃仁勳是一個很棒的領導者，投資他是值得考慮的。他也認為AI仍然是有前景的，台積電要到美國投資，希望在美國的工廠能夠有和台灣工廠一樣的效能，相信這樣會有很好的結果。

他說，對於台積電去美國設廠一事，他問過許多專業人士，但是分為兩個概念。一、是台積電是很需要人的投入，產能是不是能夠跟台灣一樣？但也有另外一派人說，隨著AI越來越進步，很多製程也許能夠讓機器人來承擔，在美國就不需要這麼多的人在現場，這是他聽過的觀點。

維特在演講前受訪說，與黃仁勳的第一次會面時，他問了一個少有人知的問題：「能不能請您談一下曾經一度差點死於車禍的經歷？」對此，黃仁勳驚訝地站起來，回問：「你怎麼知道這件事？」

維特說，黃仁勳2009年在台灣受訪時，曾談過這件事，但當時的主持人並未深入追問。他認為，這是一個切入黃仁勳內心世界的關鍵點，也奠定了這場歷史性訪談的基礎，並促成日後多次專訪黃仁勳的美好開始。

亞洲大學校長蔡進發今天特別到場聆聽，並表示該校關心AI產業發展，課程上也有許多配合，未來會朝向此方向和老師一起努力，推動AI教學，並期待有更多的產學合作。