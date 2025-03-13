快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

聽新聞
0:00 / 0:00

NVIDIA此時還值得投資？「黃仁勳傳」作者這樣答

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，並和校長蔡進發合影。記者黃寅／攝影
「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，並和校長蔡進發合影。記者黃寅／攝影

黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，談黃仁勳的成功哲學和不為人知的故事。當被問到此時是否還適合投資NVIDIA時，他說，黃仁勳是一個很棒的領導者，投資他是值得考慮的。他也認為AI仍然是有前景的，台積電要到美國投資，希望在美國的工廠能夠有和台灣工廠一樣的效能，相信這樣會有很好的結果。

他說，對於台積電去美國設廠一事，他問過許多專業人士，但是分為兩個概念。一、是台積電是很需要人的投入，產能是不是能夠跟台灣一樣？但也有另外一派人說，隨著AI越來越進步，很多製程也許能夠讓機器人來承擔，在美國就不需要這麼多的人在現場，這是他聽過的觀點。

維特在演講前受訪說，與黃仁勳的第一次會面時，他問了一個少有人知的問題：「能不能請您談一下曾經一度差點死於車禍的經歷？」對此，黃仁勳驚訝地站起來，回問：「你怎麼知道這件事？」

維特說，黃仁勳2009年在台灣受訪時，曾談過這件事，但當時的主持人並未深入追問。他認為，這是一個切入黃仁勳內心世界的關鍵點，也奠定了這場歷史性訪談的基礎，並促成日後多次專訪黃仁勳的美好開始。

亞洲大學校長蔡進發今天特別到場聆聽，並表示該校關心AI產業發展，課程上也有許多配合，未來會朝向此方向和老師一起努力，推動AI教學，並期待有更多的產學合作。

這場演講也吸引許多亞洲大學學生前往聽講，許多人並坐在走道上，顯見有關黃仁勳的事務仍廣泛受到關注。

「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，有學生坐在走道上聽講。記者黃寅／攝影
「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，有學生坐在走道上聽講。記者黃寅／攝影

AI 亞洲大學 台積電 美國 黃仁勳

延伸閱讀

提早卡位輝達 GTC機器人也發動了 這3檔飆漲停領軍

黃仁勳下周揭曉供應鏈名單？PCB 族群在線等

黃仁勳又要來了 訪供應鏈談新品訂單

NVIDIA黃仁勳與逾20位專家 將在GTC 2025揭曉AI未來

相關新聞

南科去年營業額突破2兆 這產業成長率竟達188%

南科受惠於AI人工智慧及新興科技應用需求，促進南科營運暢旺，帶動各產業皆有亮眼表現，去年度營業額首度突破2兆，達2.21...

如果台積組隊救英特爾是真的？法人曝2大嚴重後果

台積電（2330）繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶求英特爾事業的消息，成為台積電13日股價重返千元...

NVIDIA此時還值得投資？「黃仁勳傳」作者這樣答

「黃仁勳傳」作者史帝芬·維特（Stephen Witt）今天到亞洲大學「傑出講座」演講，談黃仁勳的成功哲學和不為人知的故...

工研院2025VLSI TSA研討會4月21日登場 聚焦半導體技術

全球半導體技術持續推進，AI、量子計算、高效能運算（HPC）等技術發展正驅動產業革新。在經濟部產業技術司支持下，由工研院...

台積電英特爾傳合作計畫 公平會：若屬結合有所準備

外界關注台積電是否與輝達等企業合資營運英特爾廠，公平會代理主委陳志民今天在立法院表示，目前還只是傳聞，若真的發生且符合事...

工研院2025 VLSI TSA 國際研討會4月21日登場 聚焦三大領域

全球半導體技術持續推進，AI、量子計算、高效能運算（HPC）等技術發展正驅動產業革新。在經濟部產業技術司支持下，由工研院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。