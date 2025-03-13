廣告實名制成效遭質疑 數發部：臉書等5月提計畫檢討

立委質疑臉書等平台實施廣告實名制的成效不彰，數發部長黃彥男今天表示，以數字來看，網路詐騙廣告減幅達9成，但確實詐騙廣告也不斷變形，需要不斷調整作法，臉書等4平台業者5月要提防詐計畫，針對防詐措施再做檢討。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男列席報告業務概況，並備質詢，多位立委都關注防詐成效。國民黨立委洪孟楷質疑，打詐專法施行後，已經要求數位廣告平台實施廣告實名制，有民眾陳情發現，棒球比賽結束後，臉書出現很多賣棒球帽T的貼文，查詢後發現很多是一頁式詐騙，質疑廣告實名制成效不佳。

民進黨立委蔡其昌觀察，有些廣告是同一個出資者、但不同貼文做活動召募，懷疑國外出資者投放台灣投資理財廣告，提醒數發部要好好檢視業者的實名制審查流程。

黃彥男表示，目前數發部主要納管4大網路廣告平台，包括Google、臉書、LINE跟TikTok，業者配合度都蠻高，去年也有官員到美國跟平台高層溝通。目前實施廣告實名制希望從源頭做詐騙廣告防堵，觀察詐騙廣告確實有下降，財損金額也有下滑。

觀察網路詐騙廣告通報與下架狀況，黃彥男表示，高風險金融投資廣告案件從去年每週最高7萬多件，下降到現在每週約7000多件，偽冒名人身分的廣告也從先前一週3.8萬件，現在下降到近1000多件，詐騙廣告下降幅度達9成。

黃彥男會後受訪補充，平台業者5月要訂出防詐計畫，會針對目前防詐措施做檢討，目前詐騙廣告確實不斷變形，因此也要不斷改變關鍵字、AI進行掃描等作為，但預算刪減後，確實相關防範也可能被影響。

此外，蔡其昌與民進黨立委何欣純也關注網路詐騙通報查詢網何時正式上線。

黃彥男表示，去年測試「網路詐騙通報查詢網」後民眾有陸續反映，因此在調整功能，目前網路詐騙通報查詢網在1月有先上線提供各部會使用，也有報行政院，等行政院測試完成後就會上線，持續努力中。

國民黨立委魯明哲質疑，雖然詐騙通報案件跟去年比有所下滑，但是網購詐騙還是很多報案數，也關注如果詐騙集團把受害者騙到LINE群組，是否完全無法處理。

黃彥男呼籲，民眾在網路購物要找可信任平台與電商，但坦言，如果詐團養套殺流程進入私人聊天群組，傳輸過程都經加密，確實無法了解群組對話，數發部最主要作法是希望不要讓民眾因詐騙廣告進入到私人聊天群組。