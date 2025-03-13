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南科去年營業額突破2兆 這產業成長率竟達188%

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
受惠於AI人工智慧及新興科技應用需求，促進南科營運暢旺，帶動各產業皆有亮眼表現，南科去年度營業額首度突破2兆，達2.21兆元，不僅刷新歷史性的新紀錄外，較2023年同期成長達39.55%。圖／南科管理局提供
受惠於AI人工智慧及新興科技應用需求，促進南科營運暢旺，帶動各產業皆有亮眼表現，南科去年度營業額首度突破2兆，達2.21兆元，不僅刷新歷史性的新紀錄外，較2023年同期成長達39.55%。圖／南科管理局提供

南科受惠於AI人工智慧及新興科技應用需求，促進南科營運暢旺，帶動各產業皆有亮眼表現，去年度營業額首度突破2兆，達2.21兆元，不僅刷新歷史性的新紀錄外，較2023年同期成長達39.55%。

南科管理局表示，去年積體電路產業受惠高效能運算與人工智慧的爆發性需求，促使先進製程供不應求，營業額達1.88兆，較前年同期成長45.01%，占全園區營業額近85%外，電腦及周邊產業因受惠AI人工智慧及通用性伺服器，出貨量躍升成長，營業額達422.97億，成長率超過100％，達188.06%。

此外，光電產業因國際運動賽事帶動產業銷售，價量俱揚，營業額達1850.9億，成長6.25%；精密機械產業營業額達621.28億，成長21.63%；生物技術產業則因疫苗製藥及醫療器材營運佳績，營業額達135.54億，成長12.38%。

南科管理局也提到，去年新引進24家廠商，投資額達462.68億，廠家數較前年同期成長20%，投資額也較前年同期成長53.36%；新投資廠商涵蓋6大產業，包含生產晶片電阻、雲端運算與儲存設備、鋰離子動力電芯及電池模組、半導體產業先進製程化學材料、高階應用之印刷電路板、晶圓用載具、標靶藥物產業等。

另外，台積電去年5月在嘉義園區動土興建先進封裝廠，東京威力營運中心及添鴻科技新廠舉行開幕，華騰國際新廠舉行上樑典禮，聯詠科技、緯穎科技、家碩科技、智崴資訊、新特系統、鴻華先進、鈦昇科技及台灣穗高等新廠亦陸續動土，逐步落實於南科之投資計畫。

南科管理局強調，嘉義到屏東新設擴建園區開發計畫會如期如質推動，各園區汙水處理廠及複合樓群陸續興建外，南科也積極推動淨零轉型，獲得多項獎項肯定；展望今年，將持續推動新設生態科學園區，積極招商，落實大南方新矽谷推動方案，打造半導體S廊帶，協助台灣成為人工智慧之島。

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