上詮開發低能耗高速矽光技術 瞄準國際AI晶片大廠導入應用

經濟部產業技術司13日表示，已通過上詮光纖通信（3363）、濰元科技、台灣百應生技等3項A+企業創新研發淬鍊計畫，分別於半導體、人工智慧、衛星通訊等領域進行研發，預期帶動投資逾1億元。

技術司是於7日召開A+企業創新研發淬鍊計畫2025年度第2次決審會議，會中通過上述三家業者申請補助案。其中，上詮光纖通信為「應用於雲端 AI/HPC 之光連結中光纖耦合陣列暨封測整合系統開發計畫」—突破矽光封裝技術瓶頸，提升AI與高速運算能效。

技術司表示，隨著AI（Artificial Intelligence人工智慧，AI）與高效能運算（HPC）需求不斷提升，資料傳輸速度與能耗成為關鍵挑戰。為解決此問題，上詮開發臺灣首創的微光學光纖陣列耦合技術，將光纖耦合技術導入晶片封裝，提升傳輸效率並降低功耗。

目前傳統電子與銅線傳輸方式在高速運算設備上耗能驚人，如51.2T交換器系統約需2,400W電力，而透過矽光技術，可將功耗降低約64%，大幅提升能源效率。此外，上詮同步開發高精度光纖耦合封裝平台，可補足台灣在量產設備上的不足，並降低生產成本，強化台灣在矽光封裝領域的全球競爭力，在AI與高速運算時代掌握關鍵技術。

第二案是濰元科技「低耗電便攜式低軌衛星地面收發射頻前端模組開發計畫」—全球首創低耗電可攜式低軌衛星地面收發模組。技術司表示，濰元科技成功研發低耗電便攜式低軌衛星地面收發器，突破傳統衛星通訊設備笨重、耗能高的限制，讓個人用戶能夠隨時隨地享受穩定的衛星網絡。本計畫整合相位陣列天線、微處理電路（MCU）、LCD（Liquid-Crystal Display液晶顯示器， LCD）等技術，能根據內建的衛星軌道座標自動調整最佳擺放角度，以提升通訊效率，同時降低至少30%功耗，並減少超過三成的通訊成本。

技術司表示，計畫成果具備高效、省電、便攜的特點，廣泛適用於商務、戶外探險、海事航空、軍用、無人機與物聯網等領域，並支援全球低軌衛星通訊。此技術的突破將提升台灣在低軌衛星市場的競爭力，推動產業發展，並強化臺灣在全球衛星通訊產業的影響力。

通過的第三案是台灣百應生物科技「智慧家禽AI Camera-邊緣運算及AI供需優化系統計畫」—首創AI電腦視覺技術結合噬菌體氣體感測器，打造全方位家禽監控解決方案。

技術司表示，因應智慧化監測技術成為養殖業的新趨勢，台灣百應生物科技運用AI電腦視覺技術與噬菌體氣體感測器，打造高精準、耐用且具高度可擴展性的家禽監控解決方案。該計畫能即時追蹤雞隻生長狀況，包括每日增重、重量分布、活動水平等關鍵指標，協助養殖業者提升生產效率，優化供應鏈管理，進一步穩定肉品市場價格。預期計畫完成後可帶動產值逾新台幣3億元，推動台灣智慧畜牧科技進軍國際市場。