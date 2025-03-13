AI 推升電力需求 勤業眾信報告揭虛擬電廠是轉型關鍵

勤業眾信發布《2025電力與公用事業產業趨勢展望》報告，指出全球電力需求將在2025年持續成長，其中AI產業發展、數據中心擴張、製造業回流等趨勢將推升美國電力需求，台灣也面臨AI產業化及淨零轉型挑戰，需加速電網技術升級，並推動虛擬電廠應用，以提升電力調度與供需管理效率。

AI帶動電力需求成長，台灣電網需因應挑戰根據國際能源總署（IEA），2025-2030年間全球電力需求將快速成長，清潔能源發電比例持續攀升，並帶動分散式能源與儲能技術的重要性提升。台灣因應AI發展與製造業用電需求增加，將面臨電力穩定供應的挑戰，須加快電網技術升級並擴大儲能應用。

公用事業面臨三大挑戰，需強化電網韌性，第一，極端氣候影響供電穩定，天災事件頻繁，提升電網承受力成為當務之急；第二，供應鏈風險與資本回收壓力，全球產業供應鏈變化，公用事業面臨設備取得與維運成本上升的風險；第三，多元電力來源導致負載變動，台灣再生能源占比提高，電網需適應間歇性發電特性。

虛擬電廠成為能源轉型新利器，報告指，強化電網穩定性，虛擬電廠可整合再生能源與分散式發電，提升電力調度效率；推動電力市場自由化，台灣政府推動《六大部門減碳旗艦計畫》，並修正《電業法》，為綠電市場開放及虛擬電廠產業發展奠定基礎；學習國際經驗，參考澳洲虛擬電廠管理機制，進一步明確監管框架，確保電力市場健康發展。

報告建議，政府推動綠能政策，促使市場參與者積極投入電力交易與調度；多方市場主體參與，擴大電力市場規模，包括電力零售商、終端消費者、聚合商等；投資電力科技與數據分析，確保長期競爭力

未來，企業應整合分散式能源、優化再生能源發電比重，透過智慧調度強化電網穩定，確保電力供需平衡。

《2025電力與公用事業產業趨勢展望》強調，台灣具備資訊科技與電力整合優勢，應把握趨勢發展虛擬電廠，並在電力市場自由化下完善法規，以促進產業成長，迎接能源轉型的新時代。