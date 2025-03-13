快訊

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

私密照、情書連環爆！金秀賢不忍了 稱下周會帶證據反擊

AI 推升電力需求 勤業眾信報告揭虛擬電廠是轉型關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
人工智慧（AI）科技快速發展，AI技術可運用在各種不同層面。（路透）
人工智慧（AI）科技快速發展，AI技術可運用在各種不同層面。（路透）

勤業眾信發布《2025電力與公用事業產業趨勢展望》報告，指出全球電力需求將在2025年持續成長，其中AI產業發展、數據中心擴張、製造業回流等趨勢將推升美國電力需求，台灣也面臨AI產業化及淨零轉型挑戰，需加速電網技術升級，並推動虛擬電廠應用，以提升電力調度與供需管理效率。

AI帶動電力需求成長，台灣電網需因應挑戰根據國際能源總署（IEA），2025-2030年間全球電力需求將快速成長，清潔能源發電比例持續攀升，並帶動分散式能源與儲能技術的重要性提升。台灣因應AI發展與製造業用電需求增加，將面臨電力穩定供應的挑戰，須加快電網技術升級並擴大儲能應用。

公用事業面臨三大挑戰，需強化電網韌性，第一，極端氣候影響供電穩定，天災事件頻繁，提升電網承受力成為當務之急；第二，供應鏈風險與資本回收壓力，全球產業供應鏈變化，公用事業面臨設備取得與維運成本上升的風險；第三，多元電力來源導致負載變動，台灣再生能源占比提高，電網需適應間歇性發電特性。

虛擬電廠成為能源轉型新利器，報告指，強化電網穩定性，虛擬電廠可整合再生能源與分散式發電，提升電力調度效率；推動電力市場自由化，台灣政府推動《六大部門減碳旗艦計畫》，並修正《電業法》，為綠電市場開放及虛擬電廠產業發展奠定基礎；學習國際經驗，參考澳洲虛擬電廠管理機制，進一步明確監管框架，確保電力市場健康發展。

報告建議，政府推動綠能政策，促使市場參與者積極投入電力交易與調度；多方市場主體參與，擴大電力市場規模，包括電力零售商、終端消費者、聚合商等；投資電力科技與數據分析，確保長期競爭力

未來，企業應整合分散式能源、優化再生能源發電比重，透過智慧調度強化電網穩定，確保電力供需平衡。

《2025電力與公用事業產業趨勢展望》強調，台灣具備資訊科技與電力整合優勢，應把握趨勢發展虛擬電廠，並在電力市場自由化下完善法規，以促進產業成長，迎接能源轉型的新時代。

AI 再生能源 電廠

延伸閱讀

中國大陸新《公司法》生效 勤業眾信籲企業提前規劃

歐洲商會發布淨零報告 示警若氣候行動停滯 GDP下降35%

憂中共犯台癱瘓美國電網 美專家籲進行「紅隊演練」

遠傳攜手中興大學 將展低碳永續校園解決方案

相關新聞

台積電英特爾傳合作計畫 公平會：若屬結合有所準備

外界關注台積電是否與輝達等企業合資營運英特爾廠，公平會代理主委陳志民今天在立法院表示，目前還只是傳聞，若真的發生且符合事...

工研院2025VLSI TSA研討會4月21日登場 聚焦半導體技術

全球半導體技術持續推進，AI、量子計算、高效能運算（HPC）等技術發展正驅動產業革新。在經濟部產業技術司支持下，由工研院...

工研院2025 VLSI TSA 國際研討會4月21日登場 聚焦三大領域

全球半導體技術持續推進，AI、量子計算、高效能運算（HPC）等技術發展正驅動產業革新。在經濟部產業技術司支持下，由工研院...

上詮開發低能耗高速矽光技術 瞄準國際AI晶片大廠導入應用

經濟部產業技術司13日表示，已通過上詮光纖通信（3363）、濰元科技、台灣百應生技等3項A+企業創新研發淬鍊計畫，分別於...

AI 推升電力需求 勤業眾信報告揭虛擬電廠是轉型關鍵

勤業眾信發布《2025電力與公用事業產業趨勢展望》報告，指出全球電力需求將在2025年持續成長，其中AI產業發展、數據中...

企業導入AI注意！KPMG報告揭「三大隱憂」恐讓客戶卻步

KPMG安侯建業13日發布最新《KPMG 全球卓越客戶體驗報告》（CEE），報告發現，儘管AI能提升效率，消費者仍存有無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。