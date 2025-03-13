千億美元投資對匯市會不會有衝擊？楊金龍：找台積電討論過

台積電（2330）日前宣布加碼對美投資千億美元，是否可能大舉匯出資金、影響新台幣匯率穩定；中央銀行總裁楊金龍13日首度透露，央行外匯局曾找台積電財務部門討論過此事，台積電的千億美元投資不會集中在短時間之內匯出。意即，對國內匯市不會有太明顯的衝擊。

楊金龍今天在立法院報告，多名立委關注台積電加碼美國投資，對國內匯市可能產生的衝擊。立委賴士葆詢問，台積電加碼千億美元投資，加上原本的650億美元，合計1,650億美元，央行事先是否知道台積電要加碼投資？

楊金龍說，央行事先並不知道，但資金要經過外匯市場時央行就會知道，但千億美元不會集中在一年之內匯出，而是會在一段較長時間分批出去；對此，央行外匯局也和台積電討論過相關事宜。

賴士葆追問，「楊總裁是和魏哲家討論嗎？」

楊金龍笑稱，「當然不是，魏哲家那麼忙，我們外匯局是和台積電財務部門聯繫」，台積電赴美投資可能會影響到外匯市場，我們（央行）都會去問。

央行與台積電聯繫的窗口，就是外匯局；央行外匯局局長蔡烱民先前表示，台積電加碼美國投資，不會對新台幣匯率造成衝擊，具體原因有三，一是台積電每年營收大幅增長，手中的美元收入會增加，足以支應對外投資；二是這筆投資會分散在好幾年，而非短時間內匯出；三是台積電可發行美元債券籌資。

蔡烱民先前表示，台積電年營收約900多億美元、年成長率上看近二成，每年就有近200億美元的淨增額，「這些外匯收入可保留起來，用以對外投資，不用在國內換匯」，也就是不會因台積電具龐大買匯需求，導致新台幣蒙受巨大貶值壓力；況且，台積電若在美國設廠，在台灣進口機器設備的需求也會隨之減少，國內廠商反而要出口設備給在美國的台積電、可提高其他業者對美的出口金額。

另外，台積電也可發行外幣債券支應國外投資需求，這千億美元也會分散在好幾年陸續投資，對匯市不至於有很大衝擊。