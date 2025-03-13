台積電和川普誰有籌碼？法智庫：台灣3關鍵「握有強牌」

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）12日刊出資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）以「台積電、台灣和川普政府：誰握有強牌？」為題的文章，指出台灣在技術領先、產能布局和與美國企業的依賴上，對於因應隨時變動的白宮仍然握有「強而有力的籌碼」。

杜懋之描述，作為台灣「護國神山」的台積電事實上帶有「美國DNA」，主要客戶蘋果、輝達、超微和高通，全部是美國企業，而台積電高層，創辦人張忠謀、現任總裁魏哲家，均出身美國頂尖大學。

這種與美國的聯繫既是台灣的戰略資產，也是疑慮來源。它強化台灣對抗中國吞併的能力，卻引發關鍵產業被強制外移的擔憂。

杜懋之認為，台積電宣布擴大在美投資的時機，正值台美的戰略關鍵時刻，顯然是川普政府試圖在美烏關係緊張引發質疑之際，對外釋出穩定訊號。而面對川普向澤倫斯基直言「你手上沒有談判的底牌」，台灣可能選擇提前亮牌，以維持主導權並塑造台美關係。

在台積電與台灣政府存在某種戰略協調的假設有多項事實支持的背景下，核心問題在於：台灣願意付出多少換取美國的安全保證？

杜懋之指出，時機是很重要的因素。魏哲家與川普共同宣布的投資，可能無法在川普第2任期結束前看見實際成果。台積電首座美國廠2020年宣布建廠，2024年底才開始量產；2022年宣布建設第2座廠，預計2028年投產；第3廠則預計本世紀完工。

杜懋之寫道：「儘管不斷推進擴張計畫，台灣到本世紀末仍將是台積電的工業核心。即使美國所有建廠計劃順利實現，到2030年，台積電的先進產能中僅有20%位於美國。」同時，台灣將保持技術領先優勢，2025年起，新竹、台南和高雄廠區將開始大規模提升2奈米技術的產能。

預計到川普2028年結束任期，無論關稅水準如何，輝達和蘋果仍將依賴台灣供應晶片。屆時，台灣在2奈米生產上的壟斷地位將達到產能高峰。

儘管台積電在美國設立研發中心引發擔憂，但影響範圍仍然不明確。目前不清楚中心將聚焦半導體價值鏈中的那些關鍵環節，而且它多大程度上從屬於新竹基地。

與此同時，台積電在技術領域依然大幅領先競爭對手，包括三星、ASML和中芯國際，尤其是在使用環柵（GAA）奈米片電晶體的製造工藝和專利方面。此外，台積電計畫2026年推出A16製程，有望突破2奈米門檻；同時，台積電正加大投資與商業化先進封裝技術CoWoS；還有擴大在日本的策略產業合作。

杜懋之指出，直到2028年，如果美國對2奈米和3奈米半導體進口加徵關稅，美國企業將別無選擇自行吸收額外成本，因為屆時這些製程仍無法在美國本土量產。

在台灣，一些人認為，美國企業可能會聯合施壓台積電降低利潤率，利用其市場主導地位來分攤這些額外成本。

但是杜懋之總結道：「無論如何，台積電與台灣仍掌握『強而有力的籌碼』，能夠維持技術領先，避免自身競爭優勢受到削弱。」