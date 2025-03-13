陸指台積伴手禮 韓儒伯：煽動台灣緊張

美台商業協會會長韓儒伯十一日表示，北京了解台積電是台灣的驕傲，也具安全意涵，指台積電對美擴大投資是被台灣作為伴手禮送給美國，是煽動台灣內部異議加劇緊張。

中央社報導，韓儒伯發表題為「川普、關稅、台灣及晶片」特別評論，提到上述觀察。韓儒伯說，美國總統川普在台積電擴大對美投資後，雖不改台灣「偷走」美國晶片產業的基調，但補了一句「我佩服」，也延後對台灣製晶片徵收關稅。

文中指出，美國疑慮是，高階晶片幾乎全在台製造，中國對台軍事威脅又引發外界憂心供應鏈中斷可能，如果中國侵台，台灣半導體產業可能被中國經濟吸納，「美國因應策略必須以降低相關風險為主，而不是將台積電整個生態系統移植到美國」。

韓儒伯說，並非每個台灣人都認為台積電擴大對美投資是項勝利，在某種程度上已成政治問題，將高端製造業移出台灣無論占總產量多少比率都掀起相當大焦慮，尤其台積電不僅是台灣半導體領域的國家驕傲，也是代工模式鼻祖，貢獻台灣GDP百分之十五，還被視為「矽盾」，具實際重要性，中國了解這點並加以利用。

文章提到，中國意識到美中正處於主導革命性科技變革的經濟競爭早期階段，任何一方要贏都必須讓台灣待在己方陣營。

韓儒伯提醒，川普對半導體產業的關稅威脅不太可能消失，將讓關稅陰影持續籠罩整個產業，或在未來藉此取得讓步，如果運氣好的話，川普將擱置晶片關稅，讓美國半導體產業與台灣繼續合作，為美國創造數兆美元財富。