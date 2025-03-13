藍籲賴政府 爭取台晶片銷美免稅

台積電擴大赴美投資，台中市長盧秀燕呼籲政府應爭取台產晶片銷美免關稅。國民黨立法院黨團昨呼應，爭取台產晶片銷美免稅，這是最起碼的公平要求。中廣前董事長趙少康則憂心美國拿走台積電，台灣連跟美國總統川普吵架的資格都沒有。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，川普預計四月二日確立如何徵收各國產品的關稅，已知對汽車、藥品、半導體徵收百分之廿五關稅，政府卻無聲無息，沒告訴大家如何因應；國民黨團呼應盧秀燕說法，政府應藉台積電赴美投資來換取台灣製晶片銷美免關稅。

國民黨立委鄭正鈐表示，我方應趁台積電還沒在美落地前更積極與美溝通，也應注意美國是否會擴大徵收至其它科技產業，像伺服器出口值高達五一五億美元，占對美出口一一一三億美元的百分之四十六點三，如何藉由台積電投資美國的友善氛圍幫其他高科技業者一併去談相當關鍵。

國民黨立委廖偉翔表示，國民黨支持台灣企業布局全球，但政府應保障國家利益及國家安全，因此向政府提出三大訴求：第一，爭取關稅豁免，確保台灣利益；第二，維持矽盾戰略安全，宣示台灣技術至少領先兩個世代以上；第三，公開決策過程、說明戰略規畫。

國民黨團首席副書記長羅智強則表示，台積電不能變成他國瓜分的和氏璧，政府既然沒辦法抵抗台積電移往美國，就要設法亡羊補牢，爭取台產晶片關稅豁免，這是最起碼的公平要求。

趙少康認為，當美國拿走台積電、拿走「矽盾」，台灣就成為川普手上沒有價值的籌碼，可隨時拿來跟大陸國家主席習近平交易，台灣將完全沒有自主性，恐怕連像烏克蘭總統澤倫斯基一樣到白宮跟川普吵架的資格都沒有。他說，地緣政治衝突下，台灣最倚賴的就是晶片，也是民進黨唯一吹噓自豪用於抵抗中共的「矽盾」，現在工廠、技術都拱手讓人，台灣矽盾就要失去防護力，「我們手上還剩什麼？」