台積電赴美投資 劉鏡清：最新最關鍵技術不過去

台積電宣布加碼投資美國一千億美元，立委關切是否有核心產業出走及技術外流疑慮。兼任台積電董事的國發會主委劉鏡清昨天指出，台積電赴美設廠一定會遵守最新技術不會過去、最關鍵技術不准過去、國家安全優先等三原則，也適用「N-1」（落後最新製程一個世代）規定。

國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢，台積電到美國要經政府同意，行政院長卓榮泰對外表示樂觀其成，到底國家得到什麼安全保障？我方向美國爭取到什麼？台美防禦條例還是其他關稅豁免？如果政府核准，台積電把上下游產業帶走，將造成台灣產業空洞化，科技人口流失，恐對台灣產業造成衝擊。

卓榮泰答詢，如果違反國家安全，政府不會核准，但國家安全不只台積電。台積電到各國設廠是經長時間規畫，包括取得土地及很多狀況，非一朝一夕，政府不會把台積電割讓出去，「國家安全，政府會維護」。

國民黨團書記長王鴻薇質詢，經濟部投審會是否會通過？卓榮泰說，依相關國外投資法令、按照規定。王鴻薇追問，台積電到大陸投資曾引起技術外移疑慮，因擔心先進製程跟技術無法繼續領先而有「N-1」規定，赴美投資是否也有同樣疑慮並適用同樣規定？

卓榮泰表示，跟產業溝通第一談到的就是這個，他和經濟部長郭智輝、劉鏡清一起跟產業談過很多次。王鴻薇追問，對美國是否適用「N-1」，甚至有人提出適用「N-2」？劉鏡清表示，一定適用。

劉鏡清說，對於台積電赴美投資，政府有三個原則一定會把握得很清楚，包含最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先。他說，「我們堅持到底，您放心」。

國科會主委吳誠文昨被問及台積電赴美擴大投資對台衝擊時表示，前瞻製程的量產、製造跟研發會根留台灣，「不用擔心變成美積電」，在台灣成功量產後才會討論如何擴散到其他國家、和民主友好國家合作製造。

他說，台積電在台灣持續擴廠，也到日本、德國等地投資，原因是半導體需求看不到止盡，但台灣無法憑己力主導全世界半導體產業，必須要跟全世界夥伴合作；台灣廠商到美國建廠不是掏空台灣，是把台灣製造力量延伸到國際，協助國際客戶共同成長，此舉對台灣有利，對台灣安全也有更大保障。