台積提議 合資經營英特爾

路透十二日引述四名匿名知情人士獨家報導，台積電已向美國晶片設計商輝達、超微、博通和高通提議入股一家合資企業，共同經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過百分之五十。

近月來多家外媒稱美官方有意促使台積電等廠商接手英特爾晶圓代工部門，以拯救後者岌岌可危的營運表現；受上述消息影響，英特爾股價一度暴漲百分之六。

台灣官員與分析師曾認為，在台積電上周宣布擴大投資美國後，可以避開投資英特爾的「地雷」；經濟部長郭智輝用歧視性的言語形容台積電與英特爾的合作，更引發政治風波。

英特爾、台積電、輝達、超微和高通均不願向路透置評，白宮和博通則未立即回應置評的請求。台積電昨晚向本報表示，不評論市場傳聞。

台積電持股不會超過50%

知情人士說，根據提案，台積電將營運英特爾配合客戶需求製造晶片的代工部門，但台積電持股比率不會超過百分之五十。另一位知情人士及不同消息來源說，台積電也向高通提出這項投資案。路透報導稱，這是媒體首次披露該計畫細節，以及台積電接洽潛在合作夥伴。

傳提議早於赴美投資案

知情人士說，相關談判尚在初步階段；先前，美國川普政府已要求台積電協助英特爾走出困境，但最終要達成任何協議，都須川普政府批准，其交易價值仍不明朗，川普當局不希望英特爾或其代工部門完全由外資擁有。

消息人士說，台積電對潛在夥伴的提議，早於三日與川普共同宣布計畫在美國追加投資一千億美元、新設五座晶片設施。此後該合資企業的相關談判持續，台積電希望有超過一家晶片設計商成為夥伴。

多家業者已表示，有興趣買下英特爾部分業務。但兩名知情人士說，英特爾已拒絕將其晶片設計部門與代工部門分開出售。幾名消息人士表示，高通已退出此前有關收購英特爾全部或部分業務的討論。據傳英特爾幾名董事支持一項交易並與台積電協商，但部分高層堅決反對。

英特爾陷入經營危機，股價過去一年下跌逾五成，去年淨虧損一百八十八億美元，這是一九八六年以來首次虧損。

若合作將面臨重大挑戰

路透說，台積電與英特爾是競爭對手，兩者若達成任何協議都將面臨重大挑戰，成本高且耗時費力；兩家公司的消息人士說，目前兩者在各自工廠使用的製程、化學品和晶片製造工具設置都大不相同。

英特爾曾與台灣聯電、以色列高塔半導體建立製造合作夥伴關係，這可能為台積電、英特爾的合作提供先例，但在商業製造機密方面，尚不清楚這種合作關係將如何運作。一名消息人士說，台積電希望合資企業的潛在投資者，也是英特爾先進製造業務客戶。

路透上周已引述消息人士報導，輝達、博通正與英特爾，共同以英特爾最先進的18Ａ生產技術從事製程測試，超微也評估該製程是否適合自家需求。

消息人士說，18Ａ已成為英特爾、台積電協商的分歧點；英特爾高層在二月談判時告訴台積電，其先進18Ａ製造技術優於台積電的二奈米製程。