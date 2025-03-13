就盼台積 美軍火商需大量先進晶片

台積電出手救英特爾傳聞再起，專家表示，美方想扶植美系半導體公司重返榮耀，台積電任何切入都難以確保技術完全保密，台積電處於多方戰線的壓力會非常大。至於為何美方會希望台積出手，關鍵在於美國軍火商需要大量先進晶片，並且要出自美國信任的國防承包商之手，台積的重要性不言可喻。

國際關係學會科技與國關研究委員會召集人烏凌翔指出，從台積電二○二○年五月宣布投資亞利桑那州廠開始，美國的真正需求就一直是國防工業體系對於高端晶片匱乏的憂慮。

近十年，包括半導體在內的美國製造業，因企業主採取離岸外包策略降低成本而逐步衰落，但同一時間全球半導體技術快速進步，快到美國晶片巨擘英特爾跟不上，遑論格羅方德、德儀等仍保有晶圓廠的美國邏輯晶片製造商，隨著AI狂潮襲來，各產業各種軟硬產品都需搭載大量AI晶片，美國本土大廠造不出來，AI領頭羊輝達的晶片甚至完全依賴台積電。

烏凌翔說，英特爾今年一月發出新聞稿，宣布美國國防部RAMP-C（快速可信微電子原型─商業）計畫加入新客戶，其中「可信」是指被納入的國防供應商必須安全考核無虞，以小型無人機為例，為了要能更聰明、更自主、更精準，美國軍火商需要大量先進晶片，問題是研發出18A晶片的英特爾能扮演穩定供應商角色嗎？但時間壓力愈來愈大，因此想找台積電幫一把。

台經院產經資料庫總監劉佩真說，英特爾董事雖歡迎台積電切入經營，但實質管理階層有反對聲浪，台積電能否切入英特爾經營仍有拉鋸，但無論台積電從技術切入或採合資模式救援，對台積電都是弊多於利，主要是英特爾與台積電是競爭關係，且美方急欲扶植美系半導體製造公司、希望英特爾重返榮耀，所以希望借助台積電力量。

劉佩真表示，台積電救援過程恐怕難做到技術完全保密，而台積電一方面要深根台灣，另方面要放眼全球布局，在美國有一六五○億美元投資，現又加計與美系業者合資救援英特爾計畫，讓台積電面臨非常大壓力。