觀察站／台積電合資英特爾 川普的試探？

台積電提出赴美增加千億美元大投資計畫，似乎無法換取免於接手英特爾晶圓代工事業的燙手山芋。外電披露台積電找博通等美企成立合資公司，台積電昨天不回應路透的報導，無法讓市場一窺此案真正樣貌，這也可能是川普政府仍希望解決英特爾扭轉晶圓製造事業落後的問題而刻意釋放出的消息，測試外界和台積電反應，再談出最有利美國的方案。

外電指出，未來與英特爾任何形式的合作案仍需獲得川普的批准，他過去曾對英特爾在美國的工廠被外國實體擁有表示不安。正是為了顧及這方面的考量，台積電將持股比率限制不超過五成，合資企業的其餘股權將由美國本土企業持有。

路透指出，台積電計畫邀三家公司成立合資公司來經營英特爾晶圓製造事業，持股不超過五成。（路透）

半導體專家分析，成立一家由純美系企業主導的晶片製造廠生產敏感國防晶片可化解國安疑慮，也可稀釋先進製程晶片逾九成由台積電生產、過度集中台灣的疑慮，英特爾也可分拆晶片設計和晶片製造事業，專注晶片設計、將晶片交由台積電代工，成熟製程則另洽尋美企格羅方德承接，既可維繫美國提升晶片自主製造利益和政策，英特爾也可專注於仍占有全球主導地位的AI伺服器、AI PC等產品，隨AI蓬勃發展還是可重返榮耀，不失為三贏策略。

至於為何合資對象是博通、輝達和超微甚至高通？因為這些晶片大廠大多幫美國軍方設計軍用晶片，例如超微還未併購賽靈思前，賽靈思就供應美國F-35戰鬥機核心晶片，博通具備的高速傳輸網路技術也是美國軍方衛星系統重要合作成員，輝達高運算中心及高速傳輸和演算法技術更是美國軍方建立飛彈和作戰系統極為重要的利器。

美國國防工業基礎（DIB）先前將其「快速保證微電子原型─商業計畫」（RAMP-C）重要晶片交付英特爾，要採用英特爾最新18A製程技術生產，凸顯美國最關鍵的國防晶片只交給最能信得過的美企生產。

台積電的提案，似乎只是希望以優於英特爾的晶圓製造能力，接替英特爾擔負此重任，但這項合資計畫能否說服川普？川普會不會認為合資公司就是「美積電」化身？

美方若堅持國防晶片得交由純美系企業生產，台積電角色很可能會被剔除，但只扮演技術移轉角色，協助製造又沒發言權，恐非台積電所願。因此，未來此案如何發展，仍取決於川普政府的態度。