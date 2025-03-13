台積傳組隊 搶救英特爾事業 已向輝達、超微、博通、高通提議設合資企業

知情人士透露，在美國川普政府要求下，台積電（2330）已向大客戶輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業，攜手經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過50%。

相關計畫被視為川普政府有意串聯台美五大半導體廠，攜手救援營運陷入空前低潮的英特爾，進一步強化「美國製造」量能，業界盛傳，相關討論最快今年下半年有初步進展，並將正式浮上檯面。

台積電傳組隊救援英特爾 圖／經濟日報提供

對於相關傳聞，台積昨（12）日不評論，輝達、超微等也都不予置評；知情人士透露，英特爾董事會支持和台積電促成交易，並持續協商，但部分主管強力反對。受相關消息激勵，英特爾、輝達早盤股價漲5%，台積電ADR早盤漲3.5%、超微漲2%、高通漲1%。

路透報導，根據提議，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，但計畫持股不超過50%，並主動邀約合作夥伴入股，談判還在初期階段。這是台積電參與經營英特爾晶圓代工事業的計畫細節首度曝光。

知情人士表示，台積電在與美國總統川普3日共同宣布加碼投資美國1,000億美元的計畫之前，便已向潛在投資人提出合資方案，之後繼續磋商共組合資事業，經營英特爾晶圓代工業務事宜。

英特爾近期營運陷低潮，惟該公司宣稱晶圓代工技術進展仍依計畫進行。路透披露，台積電希望不只和一家晶片設計商合作，而是引入多家產業夥伴，且希望潛在投資人也是英特爾先進製程的客戶。路透上周已報導，輝達和博通都正運用英特爾的18A製程進行製造測試，以評估是否適合採用。

知情人士說，多家公司都已表達有興趣入股英特爾部分事業，但英特爾拒絕討論單獨出售晶片設計事業，希望和晶圓代工業務一併處理。消息人士透露，高通已退出先前收購英特爾全部或部分業務的協商。

路透指出，台積電和英特爾這兩家長期對手要達成協議，可能面臨諸多挑戰，而且也可能耗資費神，因為兩家公司的工廠目前各自採用截然不同的製程、化學品、晶片製造工具設定等。英特爾之前曾與台灣聯電及以色列高塔半導體技術合作，或許可為借鏡，但還不清楚這種合作關係在涉及製造商業機密時，要如何運作。

而且，18A製程也可能是台積電和英特爾的協商分歧點。知情人士說，英特爾主管2月曾告知台積電，18A製程比台積電的2奈米製程更優越。