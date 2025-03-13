台積電、英特爾 這場婚禮 郎無意、妹無情

經濟日報／ 記者 尹慧中

台積電（2330）在美國官方大力邀請下，持續評估投資英特爾晶圓代工廠的議題發燒，業界形容，這將是一場「男不願婚，女不願嫁的婚禮，但媒人卻催趕著進洞房，還找一堆伴娘與伴郎出席。」後續若真成局，預期也不屬於產業自然發展的態勢。

英特爾陷入營運低潮，若有台積電等指標大廠協助，理應是利大於弊。但身為「曾經的美國半導體之光」，對於外資介入，不時傳出英特爾相關勢力的反對聲浪。英特爾前高階主管近期更是頻頻對外表態，不認為英特爾技術落後台積電，更不樂見台積投資營運旗下晶圓廠。

英特爾四位前董事近日在美媒《Fortune》撰寫專欄文章，認為英特爾和台積電成立合資企業接手英特爾的製造業務是一個「糟糕的想法」，並建議將英特爾製造業務剝離給一家由美國投資者擁有的獨立公司。英特爾董事長暨CEO巴瑞特也直接公開反對。

台積電日前已宣布加碼美國投資千億元，外界原本認為這筆千億美元的鉅資，可望讓台積電避開投資正處於逆風的英特爾後，面臨業外投資壓力與技術外流問題。

殊不知，川普政府這個「媒人」相當積極，路透披露，在美方積極撮合下，台積電要找輝達、超微、博通、高通等大咖出資新設公司，出手協助運營英特爾晶圓廠。

先前已有分析師指出，台積電投資英特爾的方案應該還沒有討論完，一旦出現台積電入股投資英特爾的消息，建議馬上出清台積電的持股。可以看出，市場普遍希望台積電與英特爾各憑本事在市場生存。

如今看來，英特爾並無意引進競爭的策略投資人，台積電若與英特爾晶圓代工事業沾上邊，也恐無法和其他客戶交代，顯然「郎無意、妹無情」，光是川普政府這個媒人在大力鼓吹，還找輝達、超微、博通、高通等大廠當伴郎與伴娘，這場婚禮辦不辦得成，牽動全球半導體產業發展。

台積電 英特爾

延伸閱讀

台積電再傳救英特爾 台經院劉佩真：台積多方戰線壓力大

沒完沒了？外電再傳美官方力邀台積合資客戶助英特爾

路透：台積電邀輝達、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

曾落後輝達AI浪潮 仁寶今年迎頭趕上首度參加GTC

相關新聞

台積提議 合資經營英特爾

路透十二日引述四名匿名知情人士獨家報導，台積電已向美國晶片設計商輝達、超微、博通和高通提議入股一家合資企業，共同經營英特...

藍籲賴政府 爭取台晶片銷美免稅

台積電擴大赴美投資，台中市長盧秀燕呼籲政府應爭取台產晶片銷美免關稅。國民黨立法院黨團昨呼應，爭取台產晶片銷美免稅，這是最...

陸指台積伴手禮 韓儒伯：煽動台灣緊張

美台商業協會會長韓儒伯十一日表示，北京了解台積電是台灣的驕傲，也具安全意涵，指台積電對美擴大投資是被台灣作為伴手禮送給美...

台積電赴美投資 劉鏡清：最新最關鍵技術不過去

台積電宣布加碼投資美國一千億美元，立委關切是否有核心產業出走及技術外流疑慮。兼任台積電董事的國發會主委劉鏡清昨天指出，台...

觀察站／台積電合資英特爾 川普的試探？

台積電提出赴美增加千億美元大投資計畫，似乎無法換取免於接手英特爾晶圓代工事業的燙手山芋。外電披露台積電找博通等美企成立合...

就盼台積 美軍火商需大量先進晶片

台積電出手救英特爾傳聞再起，專家表示，美方想扶植美系半導體公司重返榮耀，台積電任何切入都難以確保技術完全保密，台積電處於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。