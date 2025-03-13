台積電、英特爾 這場婚禮 郎無意、妹無情

台積電（2330）在美國官方大力邀請下，持續評估投資英特爾晶圓代工廠的議題發燒，業界形容，這將是一場「男不願婚，女不願嫁的婚禮，但媒人卻催趕著進洞房，還找一堆伴娘與伴郎出席。」後續若真成局，預期也不屬於產業自然發展的態勢。

英特爾陷入營運低潮，若有台積電等指標大廠協助，理應是利大於弊。但身為「曾經的美國半導體之光」，對於外資介入，不時傳出英特爾相關勢力的反對聲浪。英特爾前高階主管近期更是頻頻對外表態，不認為英特爾技術落後台積電，更不樂見台積投資營運旗下晶圓廠。

英特爾四位前董事近日在美媒《Fortune》撰寫專欄文章，認為英特爾和台積電成立合資企業接手英特爾的製造業務是一個「糟糕的想法」，並建議將英特爾製造業務剝離給一家由美國投資者擁有的獨立公司。英特爾董事長暨CEO巴瑞特也直接公開反對。

台積電日前已宣布加碼美國投資千億元，外界原本認為這筆千億美元的鉅資，可望讓台積電避開投資正處於逆風的英特爾後，面臨業外投資壓力與技術外流問題。

殊不知，川普政府這個「媒人」相當積極，路透披露，在美方積極撮合下，台積電要找輝達、超微、博通、高通等大咖出資新設公司，出手協助運營英特爾晶圓廠。

先前已有分析師指出，台積電投資英特爾的方案應該還沒有討論完，一旦出現台積電入股投資英特爾的消息，建議馬上出清台積電的持股。可以看出，市場普遍希望台積電與英特爾各憑本事在市場生存。

如今看來，英特爾並無意引進競爭的策略投資人，台積電若與英特爾晶圓代工事業沾上邊，也恐無法和其他客戶交代，顯然「郎無意、妹無情」，光是川普政府這個媒人在大力鼓吹，還找輝達、超微、博通、高通等大廠當伴郎與伴娘，這場婚禮辦不辦得成，牽動全球半導體產業發展。