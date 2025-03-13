日本晶片國家隊 發展不順遂
美國、歐洲積極推動半導體在地製造之際，日本發展半導體之路相對不順遂。肩負復興國家半導體業任務的日本「晶片國家隊」Rapidus，儘管得到日本政府慷慨金援，卻遲遲無法獲得足夠民間部門資金，生產先進晶片的計畫也難以取得客戶訂單，正面臨嚴峻考驗。
綜合日、韓等地媒體報導，由於Rapidus成立不滿三年，不像台積電擁有生產晶片的豐富經驗，產品品質的不確定性阻礙該公司贏得國際大廠訂單的機會，進而讓其他民間公司興趣缺缺。
日本官方至今已提供Rapidus多達9,200億日圓（約62.3億美元）的直接金援，並在明年度預算又多編列1,000億日圓。但在民間部門方面，索尼（Sony）、NTT和其他六家公司只對Rapidus投資73億日圓。Rapidus大約還需要4兆日圓才能量產先進晶片。
雖然日本政府預期，Rapidus的現有股東，以及科技集團富士通和幾家銀行，會再對Rapidus加碼投資1,000億日圓，但其他民間企業是否會遵照政府意思還很難說。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言