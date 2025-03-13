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劉鏡清：台積電赴美設廠 要符合「N-1」
國發會主委劉鏡清昨（12）日表示，台積電（2330）赴美設廠一定適用「N-1」（落後最新製程一個世代）規定，政府審查有三大原則：最新技術不會過去、最關鍵技術不准過去、國家安全優先，「我們會堅持到底」。
台積電日前宣布加碼投資美國1,000億美元，並首度於當地設立研發中心，外界擔憂技術外流。行政院長卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢，立委關注台積赴美投資是否適用N-1原則。
劉鏡清表示，政府有三大原則非常清楚，包含最新技術不會過去、最關鍵技術不准過去、國家安全優先，他並強調，「我們堅持到底，您放心」。至於此案是否適用N-1規定，他直言，「一定會適用的」。
卓榮泰也表示，企業前往海外投資，一定要按照相關法令由投審會審查，政府與產業溝通過程當中，第一條談到的就是否適用N-1規定，包括他自己、劉鏡清、經濟部長郭智輝，都與產業有過多次對談。
國科會主委吳誠文也表示，台積電根留台灣原則絕對沒有改變；台積電董事長魏哲家也親口保證過，第一個量產的工廠絕對是在台灣，先進製程晶圓製造、量產技術在台灣成功後，才會討論如何擴散至全世界基地。
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