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OpenAI穩固地位 力抗DeepSeek

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

從DeepSeek的AI模型橫空出世，再到近來掀起新一波熱潮的AI代理產品Manus問世，OpenAI身為AI聊天機器人始祖，面對近來中國大陸新創團隊來勢洶洶，也開始釋出許多新功能，力拚穩固市場龍頭地位。

業界人士認為，OpenAI執行長奧特曼2月初坦言需思考開源策略，OpenAI近來加速推出新一代模型，甚至釋出專為AI代理打造的開發者工具，動作頻頻，顯示來自大陸競爭者壓力加劇，不得不改變過往策略，要拿回市場主導權。

市場認為，DeepSeek的成功，等同宣示用更大模型、更長時間學習更多資料以實現的AI大模型競爭已進入尾聲，也顯示大陸即便面對美國晶片出口管制，也能持續推進技術自主化，在AI領域創新並未因此受阻，反而愈發蓬勃。

DeepSeek下一代AI模型DeepSeek-R2更傳出將提前於3月17日發布，且傳出在多個關鍵領域突破，包括擁有更出色的程式設計能力、多語言推理能力，及以更低成本、提供更高準確度。

此外，大陸Monica.im團隊研發、標榜為全球首個通用AI代理的Manus，近來也吸引市場目光，甚至被譽為「下一個DeepSeek」。Manus能獨立思考、規劃並執行複雜任務，核心能力在於從目標設定到成果交付全部自主執行，媲美人類專家思考與行動能力。

AI 聊天機器人

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