英特爾陰影 台積三個考驗 衝擊既有商業模式

外媒報導，在美國川普政府要求下，台積電（2330）已向大客戶輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業，攜手經營英特爾的晶圓製造事業。業界認為，若成局，後續發展可能有三套劇本，且都對台積電不利，將持續考驗台積電管理層的智慧。

第一套劇本是，由於輝達、超微、博通、高通都是台積電大客戶，也都是美企，勢必要協助川普政府達成「美國製造」與「讓美國再次偉大」的使命，因此，即便英特爾晶圓代工良率與技術仍不及台積電，輝達等大咖難逃擴大下單英特爾，協助英特爾提升產能利用率。

而台積電協助英特爾提升良率，面臨技術外流問題之餘，還得面臨訂單遭瓜分窘境，旗下台灣廠區或美國廠區接單都將受到干擾。業界評估，若台積電等五大廠出手協助英特爾，這套劇本發生的機率最高。

第二套劇本是，台積電和客戶群合資協助英特爾晶圓廠，但僅協助英特爾提高良率與技術能力，英特爾仍須自行對外爭取訂單。

這樣的發展雖然讓台積電暫時免於訂單遭分食壓力，但隨著英特爾技術量能壯大，有能力投單先進製程的半導體廠就檯面上幾家，到頭來台積電還是得面臨遭搶單壓力，就算是技術授權協助並獲得授權金，也不利長期發展。業界評估，這套劇本發生的機率「有，但不高」。

第三套劇本是，台積電和客戶群合資協助英特爾晶圓廠後，產業態勢仍維持現狀，台積電扮演純投資角色，雖然可能會被認為是「花錢當凱子」，但可能會是目前其他選項當中相對較優的解方。但也有輿論擔心，「今日割五城，明日割十城」，並非長治久安的辦法。而這個劇本發生機率最低。

業界分析，從晶圓代工產業競爭態勢來看，台積電和客戶群已建立長期合作信賴夥伴關係以及大同盟，預期「錢再賺就會有，技術與生態夥伴關係則絕對不宜被打破」，否則恐衝擊台積電長期以來建立的商譽與獨特的中立且不和客戶競爭的純晶圓代工商業模式。

另一方面，英特爾晶圓代工量產規模遠遠落後台積電，而且先前收購高塔失利，近期美國市場不斷傳出，美國官方有意推動英特爾、台積電與客戶成立合資公司，合資公司再投資英特爾晶圓廠，且因美國晶片法案規範，即便未來外部資源出手協助英特爾晶圓代工事業，勢必仍會由英特爾主導。